'El mal', la periodista dispuesta a dar voz a una asesina con tal de triunfar

Esta semana os hablo de la vuelta al cine de un director de culto por un lado, odiado por otro, querido, admirado y siempre controvertido, Juanma Bajo Ulloa. Lo hace con la película El mal. Bajo Ulloa es uno de los directores más personales que hay en el cine español, él no traga absolutamente con casi nada, hace el cine que le da la gana y cuenta las historias que quiere.

Con esta película vuelve a conectar con el público, ofrecerle un espectáculo que se sigue de una forma lineal y con sorpresas en una historia que casi roza el terror. El mal cuenta cómo una periodista y escritora ambiciosa que está pensando en un nuevo libro se encuentra con una fan. Ésta le propone que escriba un libro sobre ella porque tiene un don especial, asesinar sin ninguna piedad.

La escritora tiene que decidir si su ambición es más importante que los dilemas éticos para adentrarse en la historia de una asesina. La película pone los pelos de punta.

