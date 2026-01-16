La versión de 'Un tranvía llamado deseo' con Gillian Anderson llega a la gran pantalla

El clásico Un tranvía llamado deseo, una de las obras más emblemáticas de Tennessee Williams, volverá a encontrarse con el público en la gran pantalla este mes de enero. Cine Yelmo llevará a los cines españoles una versión teatral filmada en directo, que podrá verse en salas seleccionadas los días 22 y 27 de enero.

La propuesta no es una nueva adaptación cinematográfica, sino la grabación de una función representada en 2014 en el Young Vic Theatre de Londres. En ella, Gillian Anderson se mete en la piel de Blanche DuBois, un personaje tan frágil como arrogante que llega a casa de su hermana Stella en busca de refugio emocional. Allí se desencadena un intenso conflicto marcado por las tensiones familiares y el choque con Stanley Kowalski, cuñado de Blanche.

Junto a Anderson, el reparto lo completan Vanessa Kirby como Stella y Ben Foster como Stanley, acompañados por actores como Lachele Carl, Otto Farrant y Corey Johnson. La interpretación del elenco y la cercanía de la puesta en escena trasladan al espectador al corazón del drama, respetando el espíritu del texto original.

La historia de Blanche DuBois ha tenido una larga relación con el cine. En 1951, Elia Kazan dirigió la versión más célebre de la obra, protagonizada por Vivien Leigh y Marlon Brando. Aquella película se convirtió en un referente del cine clásico y fue reconocida con cuatro premios Oscar, incluido el de mejor actriz para Leigh.

Ahora, esta nueva oportunidad de ver Un tranvía llamado deseo llega a las salas españolas a través de +Que Cine, la iniciativa de Cine Yelmo dedicada a contenidos alternativos como teatro, ópera o conciertos. En total, 17 cines de la cadena proyectarán la obra en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, Bilbao, Alicante o Las Palmas, entre otras.

Una ocasión pensada tanto para los amantes del teatro como para quienes quieran redescubrir uno de los grandes textos del siglo XX desde la comodidad de una butaca de cine.