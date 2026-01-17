Nuevo programa del podcast de cine de esRadio, Par-Impar, dedicado en este caso a la comedia de acción de 1991 titulada en España Colegas a la fuerza, donde el duro policía de Nueva York interpretado por James Woods debe soportar a un actor de Hollywood que le quiere tomar de modelo, papel que recae en el pizpireta Michael J. Fox recién salido de las secuelas de Regreso al Futuro.

En el programa, Juanma y Dani conversan sobre la comedia dirigida por John Badham (Cortocircuíto, Fiebre del sábado noche), una muestra típica del cine de colegas o buddy-movies de los ochenta y noventa, sobre todo policiales, pero que esconde todo tipo de placeres para aquel que sepa y quiera apreciarlas.

En el caso de Colegas a la fuerza, la incorrección política típica de los títulos de la época, al menos desde la mirada actual, y sobre todo un componente paródico de Hollywood y el propio género que anticipa lo que otras películas harían después.

