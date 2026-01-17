El futuro aterrador en el que los ancianos son obligados por ley a vivir en residencias

Con Avatar: Fuego y Ceniza cayendo fuerte en taquilla empiezan a quedar cientos de salas libres. Esta semana llegan hasta 10 títulos nuevos, desde futuros distópicos más reales de lo que parece a priori, La isla de la Belladona; revisión de ciencia ficción clásica, El hombre menguante; o la continuación de la saga 28 días después bajo el título 28 años después: El templo de los huesos. Dramas y animación completan los estrenos. Los repasamos todos.

Recluidos en residencias por ley

En un futuro distópico los ancianos están obligados por ley a vivir en residencias. En La isla de la Belladona solo un grupo de ancianos vive libre en una isla con Gaëlle, una joven de 30 años que está sacrificando su juventud por este pequeño grupo que vive en una isla aislada del mundo. En la isla abunda la belladona, una planta tóxica.

La tranquilidad en la isla se ve alterada cuando llega un velero con una mujer, una doctora, y su hermano, un atractivo joven que despertará sentimientos en Gaëlle. Todo parece ser feliz, energía renovada ha llegado a la isla. Sin embargo, lo que al principio parece un soplo de aire fresco pronto se transforma en inquietud y alerta ya que los ancianos comienzan a morir misteriosamente, uno tras otro. Gaëlle empieza a desconfiar de los recién llegados y de las verdaderas intenciones que esconden.

'La isla de Belladona'.

La directora, Alanté Kavaïté, de esta inquietante película ha declarado que "la idea surgió de una gran sensación de impotencia que experimenté al enfrentarme a amigos mayores y sus frágiles cuerpos".

La relación había cambiado sin pretenderlo y "me preguntaba cuál debía ser la actitud correcta hacia ellos. Me inspiró especialmente una amiga médica jubilada que me hizo darme cuenta de que la estaba tratando de forma equivocada. Tendía a querer protegerla, a mimarla, cuando lo único que ella quería era beber vino". Llegó a la conclusión de que "seguimos teniendo esta tendencia natural a infantilizar a las personas mayores, a despojarlas de su condición de adultas".

Título original: Belladone

Género: Drama

País: Francia

Año: 2025

Duración: 91 minutos

Dirección: Alanté Kavaïté

Reparto: Nadia Tereszkiewicz (Gaëlle), Dali Benssalah (David), Miou-Miou (Anna), Patrick Chesnais (Pierre), Féodor Atkine (François)

Fecha de estreno en España: 16 de enero de 2026

Distribuidora: VerCine

'La isla de Belladona'.

¿Queda humanidad en los zombis?

Este fin de semana llega la cuarta entrega de la saga 28 días después. Con el título 28 años después: El Templo de los Huesos seguimos a dos personajes que se nos presentaron en la película anterior. Por un lado tenemos al Dr. Kelson (Ralph Fiennes), que descubre que en un zombi alfa al que bautiza como Sansón puede quedar todavía algo de humanidad.

Humanidad que no queda en la banda de Jimmy Crystal (Jack O'Connell) que recorre lo que queda de ciudades cometiendo atrocidades. Con ellos tiene la mala suerte de toparse Spike, el niño que descubrimos en la entrega anterior. Los infectados ya no representan la mayor amenaza, ahora la verdadera oscuridad surge de la inhumanidad de algunos supervivientes como la banda de Jimmy.

Título original: 28 Years Later: The Bone Temple

Género: Terror

País: Reino Unido - Estados Unidos

Año: 2026

Duración: 109 minutos

Dirección: Nia DaCosta

Reparto: Ralph Fiennes (Dr. Kelson), Jack O'Connell (Jimmy Crystal)

Fecha de estreno en España: 16 de enero de 2026

Distribuidora: Sony Pictures

'28 años después: El templo de los huesos'.

La insignificancia del hombre

El cine francés hace un remake del clásico de ciencia ficción El increíble hombre menguante; la nueva entrega, El hombre menguante, está protagonizada por Jean Dujardin. La historia es la misma, un hombre normal que tras un misterioso fenómeno en alta mar empieza a encoger sin explicación científica hasta medir sólo unos pocos centímetros.

Nuestro protagonista queda atrapado en el sótano de su casa donde todo su entorno cotidiano es hostil. Deberá enfrentarse a una araña o un gato, para él monstruos gigantescos.

Título original: L'homme qui rétrécit

Género: Ciencia-ficción - Aventura

País: Francia

Año: 2025

Duración: 99 minutos

Dirección: Jan Kounen

Reparto: Jean Dujardin (Paul), Marie-Josée Croze (Elise)

Fecha de estreno en España: 16 de enero de 2026

Distribuidora: DeAPlaneta

'El hombre menguante'.

El origen del mal

La vuelta de Juanma Bajo Ulloa al cine lleva por nombre El mal. La película es una intrigante exploración del ser humano y su insaciable necesidad de reconocimiento, mientras enfrenta la incapacidad de aceptar su propio lado oscuro. Una escritora ambiciosa hace un trato con una asesina en serie con tal de triunfar.

Título original: El mal

Género: Suspense - Thriller

País: España

Año: 2025

Duración: 2h 09min

Dirección: Juanma Bajo Ulloa

Reparto: Natalia Tena (Martin), Belén Fabra (Elvira Nous), Tony Dalton (Thomas Luhr), Fernando Gil (Elías)

Fecha de estreno en España: 16 de enero de 2026

Distribuidora: 39 Escalones

Enfermedad que transmiten los hombres enamorados

Además llegan a los cines Si pudiera, te daría una patada, donde una madre se siente desbordada con un hijo que sufre una enfermedad misteriosa, un marido ausente y una tensa relación con su terapeuta; El sendero de la sal, una trágica historia sobre una pareja que tras perder su casa hace un viaje por la costa inglesa; y la película chilena nominada en los Premios Goya La Misteriosa Mirada del Flamenco ubicada en un árido pueblo minero perturbado por una misteriosa enfermedad que se transmite a través de la mirada de hombres enamorados.

Los estrenos se completan con Turno de guardia, sobre el infierno que vive una enfermera en unas urgencias colapsadas; y dos cintas de animación: La bicicleta de Bartali, sobre el héroe que burló a los nazis en bicicleta, y Polloliebre y el secreto de la marmota, donde un intrépido aventurero mitad pollo, mitad liebre, se embarca en una peligrosa y emocionante misión.

Pincha en el audio para descubrir todos los detalles y opiniones sin spoilers para saber cuál merece más la pena pasar por taquilla.