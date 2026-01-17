Un intercambio de parejas para salvar el matrimonio, ¿una buena opción?

¿Existe la pareja perfecta? Adrián y Julieta son un matrimonio que parece modélico de cara a la galería, pero que tras diecisiete años sus conversaciones privadas se asemejan más a un combate de boxeo. La monotonía se rompe cuando sus mejores amigos, Tomás y Silvia, les confiesan durante una cena el secreto de su renovada felicidad, son swingers: intercambian parejas y son más felices que nunca.

Entre el escepticismo de Adrián y la curiosidad peligrosa de Julieta, la idea empieza a revolotear como una mosca en plena comida. Lo que al principio parece una locura inmoral se convierte en una oportunidad inesperada para reanimar la chispa.

Esta es la premisa de la nueva película de Gracia Querejeta (Siete mesas de billar francés, La buena suerte...) que pone a prueba la estructura de la familia tradicional frente a la última frontera de la libertad individual en su nueva película 2+2. El cuarteto protagonista está formado por Diego Martín, Natalia Verbeke, Marta Hazas y Sebastián Martínez.

Gracia Querejeta aborda esta historia reflexionando sobre los pilares que sostienen las relaciones largas. "¿Es posible mantener viva la pasión? ¿Es suficiente el amor para mantener unida a una pareja? ¿Dónde está el límite?". "Estamos ante una historia de un claro protagonista y tres roles que se mueven al vaivén de sus emociones. El orden frente al caos, la rutina frente a la diversión. El yin y el yang de la vida se dan la mano en esta comedia donde los personajes acaban enfrentándose a sus propias contradicciones".

El heredero asesino

De heredero en heredero, hasta que yo sea el primero. Este es el lema de la película Jugada Maestra, la nueva película protagonizada por Glen Powell (Twisters, Top Gun: Maverick, El especialista...), Margaret Qualley (Érase una vez en… Hollywood; La Sustancia...) y Ed Harris.

Esta es la historia de Becket, un potencial heredero de una fortuna millonaria que sólo tiene un pequeño problema: es el octavo en la línea de sucesión. Lo cual, por supuesto, tiene una fácil solución: matarlos a todos hasta que solo quede él.

En la dirección, John Patton Ford, que escribió y dirigió Emily la estafadora y que ganó el Independent Spirit Award al mejor guion de ópera prima. También escribió y dirigió un cortometraje en 2010 llamado Patrol.

Glen Powell en 'Jugada maestra'.

Comedia romántica

Un chef algo estirado al que le acaban de romper el corazón en el altar se deja convencer por Yaiza, su mejor amiga, para pasar unas vacaciones en su tierra natal, Gran Canaria. Allí se enamora de la isla, de su gente, de sus playas y de su comida… pero lo que no esperaba era enamorarse de Iván, el padre de su amiga.

El próximo 10 de abril llega a los cines la nueva comedia romántica A una isla de ti, dirigida por Alexis Morante. La película está protagonizada por Freddie Dennis (Queen Charlotte: Una historia de Los Bridgerton) y Jaime Zataraín, junto a Julia Martínez y la colaboración especial de Toni Acosta.

El director, Alexis Morante, destaca la singularidad del proyecto, describiéndolo como una "fábula moderna" con toques de realismo mágico donde el entorno natural no es un simple decorado, sino un personaje más. Según el director, "la propuesta de abordar una historia de amor entre dos hombres en las islas Canarias fue una oportunidad perfecta para emocionar y divertir a partes iguales, rindiendo homenaje al género romántico de los años 90".

'A una isla de ti'.

Sergio García y Yadira Márquez de SY Cinema, nos hablan además en Noticias Flash de esCine del thriller frenético, divertido y tenso Marty Supreme con la que Timothée Chalamet podría ganar el Oscar dando vida a un joven con una ambición desmesurada; de Shelter: El protector, el nuevo thriller de Jason Statham, y el tráiler de One Piece: Rumbo a la grand line, la épica aventura pirata de Netflix.

Pincha en el audio para escuchar los tráilers y descubrir todos los detalles.