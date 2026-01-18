Juanma Bajo Ulloa: "Me ofrecían a Sharon Stone porque era barata, estaba de rebajas"

Conseguir hacer una película no siempre es fácil. Que se lo digan a Juanma Bajo Ulloa (Alas de mariposa, Airbag...) que ha tardado 19 años en poder rodar El Mal, una historia que aborda el origen del mal y que este fin de semana llega a los cines. El director ha explicado en esCine que hubo tres intentos, incluso uno para hacerla en inglés. "Cuando la escribí hace 19 años se hizo un primer intento más tímido".

El segundo llegó en 2012 "con cierta seriedad y se dedicó tiempo y esfuerzo". Tanto que "viajé a Los Ángeles para entrevistarme con algunos socios coproductores que me ofrecían a Sharon Stone, me decían ‘es una has been’, es barata. Ahí aprendí el concepto has been (fue), es como que está de rebajas". Sin embargo "aquello no fructificó porque no teníamos la capacidad para hacerla y la productora que venía acompañándome, bueno, se rompió y entonces me quedé solo de nuevo".

En El Mal una escritora con mucha ambición recibe una oferta de una asesina en serie para que cuente su historia y se convierte en un bestseller. Bajo Ulloa ha asegurado en esRadio que "todo lo que habla la película es muy cercano, la sociedad conecta mejor con esa incapacidad para ver su lado oscuro, la gente lo niega, todos decimos que el malo y el falso es el otro, yo soy casto y puro".

La actriz Natalia Tena, que encarna a la asesina en serie, ha dicho de su personaje que "no tiene odio, la que tiene el odio es Elvira, la escritora". ¿Por qué mata entonces? "Ella juega, tiene la inocencia de un niño". En este sentido Bajo Ulloa ha añadido que la asesina "no ha cultivado su don, que ella llama, porque odie a la sociedad, no la trataron mal ni está traumatizada desde niña" sino que "esa es su naturaleza".

Martín, el nombre de la asesina, considera que tiene un don, "el don más terrible que un ser humano puede tener, lo que me gusta del personaje y de cómo Natalia ha conseguido componerlo es esa mezcla absoluta de inocencia y maldad en la misma mirada, es como un animal".

El director ha subrayado que "hablamos de responsabilidad", algo que "en la sociedad en la que vivimos siempre se evita" porque "esta sociedad que se ha vuelto muy infantiloide, la culpa está afuera, el Estado nos da la ayuda, nos dice lo que tenemos que hacer marcando la ética y la moral".

"Hoy día no podría hacer Airbag"

El director vasco ha sido claro en esRadio, "esto lo vamos a decir con todas las letras porque nos da la gana", sobre el cine español que se hace ahora y que quieren proyectar los cines. "El Mal ha sido seleccionada en festivales de categoría A y, sin embargo, los cines se resisten a poner esta película porque, básicamente, quieren poner o un cine familiar o cine ideológico, más político, que a veces parece propaganda política más que películas y que está muy apoyado con ayudas estatales".

Incluso ha ido más allá, "películas como Airbag por ejemplo igual no se podrían hacer ahora, porque es que hay muchos colectivos que dirían que les molestamos, nuestras bromas molestarían". El cine "supuestamente de autor ahora mismo está vinculado con el discurso del sistema" ¿Y cómo lo lleva un cineasta que no se clasifica en una de las dos categorías? "Pues lo lleva que no rueda, así de sencillo".

La actriz de Harry Potter y Juego de Tronos

Natalia Tena es una de las actrices españolas con más proyección internacional habiendo participado en grandes producciones como Juego de Tronos, Harry Potter, John Wick, la serie Mandalorian... ¿Cómo lleva que le sigan diciendo la actriz de Harry Potter o Juego de Tronos? "Todavía lo hacen, a mí no me importa, gracias a eso pude hacer todas estas cosas".

Natalia Tena en 'Harry Potter'.

La actriz señala además que en su caso al ser personajes secundarios no le ha marcado tanto como a los protagonistas de cara a luchar para no ser etiquetada. "Con Juego de Tronos empecé a tener una carrera en América, o sea, cualquier cosa que te ayude a tener un trabajo, dámelo". Entre sus sueños cuenta que le encantaría ser una villana en el universo de James Bond.

Pincha en el audio para escuchar la entrevista completa con todas las reflexiones, sin filtro, de Juanma Bajo Ulloa así como de Natalia Tena sobre la maldad de las personas y el cine que se hace ahora.