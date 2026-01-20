Pamela Anderson habló recientemente sobre lo incómodo que fue para ella estar cerca de Seth Rogen en la ceremonia de los Globos de Oro 2026, debido a su papel como productor ejecutivo de la serie Pam & Tommy (que se estrenó en 2022). Anderson explicó que sentirse a su lado le provocó una sensación de molestia y desagrado, describiéndolo como algo "yucky" (asco o asqueroso).

La actriz, que presentó el premio a Mejor Actriz de Comedia o Musical, dijo que tras ver a Rogen en el "foso" de los Globos se fue de la gala temprano y se fue "directamente a dormir", porque la cercanía con él la incomodó mucho. O más bien, según sus propias palabras, la "asqueó".

La raíz de su malestar está en Pam & Tommy, la serie de Hulu sobre la filtración de su video íntimo con el músico Tommy Lee. Anderson insiste en que la producción se hizo sin su consentimiento ni participación, lo que la llevó a sentir que su tragedia personal se convirtió en entretenimiento. "Soy un ser humano que vive y respira", declaró, criticando la idea de que las figuras públicas no tienen derecho a su privacidad.

"Estaba en el foso de los Globos de Oro. Estábamos cerca. Me sentí menospreciada. Fue raro. He estado muy ocupada trabajando. Hice cinco películas el año pasado. Pero a veces me acuerdo y me siento un poco deprimida", declaró la actriz.

Aunque no lo confrontó directamente, Anderson no ocultó su desagrado y afirmó que sí imaginó decirle lo que pensaba. Espera también que el cómico algún día se disculpe por su papel en el proyecto, aunque no considera que eso cambie mucho para la humillación a la que considera fue sometida.

"Con el tiempo, con suerte, se pondrá en contacto conmigo para disculparse, aunque no es que importe. Cuando eres una persona pública, dicen que no tienes derecho a la privacidad. Pero tus secretos o tragedias más oscuros y profundos no deberían ser blanco fácil de una serie de televisión. Eso me molestó", declaró en una entrevista para Andy Cohen.

En general, sus declaraciones muestran que aún no ha superado el impacto emocional de ver una parte dolorosa de su vida dramatizada sin su aprobación, y mucho menos de la difusión del video porno en los 90. La presencia cercana de Rogen en un evento tan público reavivó esos sentimientos para la protagonista de Los Vigilantes de la Playa.