Un artículo del actor de comedia Rob Schneider en Fox News ha generado polémica. Esperando encontrar un territorio común, Schneider, uno de los pocos apoyos en el mundo artístico del presidente Trump, desgrana en el texto los más recientes anacronismos de Hollywood en cuanto a políticas de género y cómo éstos han acabado invadiendo al público y perjudicando las propias ficciones.

Con el título "go Woke, go broke isn't a slogan, it's Hollywood new reality" ("Vuélvete woke y vete a la quiebra" no es un eslogan, es la nueva realidad de Hollywood), Schneider asegura que "el pueblo estadounidense ya no espera el permiso de los grandes estudios. Estamos presenciando una explosión masiva de medios alternativos. Ya sean plataformas de streaming independientes, podcasts o canales propiedad de creadores, se está construyendo una nueva frontera".

Cómo uno de los protagonistas de Stranger Things reúne a sus amigos para una importante revelación en el desenlace de la serie, y ésta resulta salir del armario, el fracaso de la reciente versión de Blancanieves de Disney, donde la inclusividad es más importante que el cuento animado, una Cleopatra negra o un Transformer que se identifica con el pronombre "elle"… el texto abunda en ejemplos que han sido rechazados por el público.

"Un aspecto clave de la narración es la verosimilitud. Las películas pueden presentar mundos completamente irreales, pero a menos que el público acepte la lógica interna, pierde rápidamente el interés".

"Resulta que el público prefiere que lo entretengan a que lo regañen. Si la gente quisiera un sermón, probablemente se quedaría en la iglesia". El protagonista de Gigoló hace aquí una predicción: si nada cambia, Hollywood tendrá que empezar a vender los terrenos de sus grandes estudios.

Schneider señala que los crecientes costes y decrecientes recaudaciones señalan a una industria en declive: "No se puede ser condescendiente e insultar continuamente a los clientes y esperar que la luz siga encendida".

Go woke, go broke isn’t a slogan — it’s Hollywood’s new reality | Fox News https://t.co/srZsdPuLOK — Rob Schneider 🇺🇸 (@RobSchneider) January 19, 2026

El actor, señalado desde el otro extremo ideológico como uno de los republicanos más recalcitrantes, asegura que "desde el auge del movimiento "woke" y su dominio total de las industrias creativas, cualquier persona con una perspectiva conservadora ha sido castigada e incluso incluida en la lista negra".

El cómico, conocido por su papel secundario en múltiples películas de Adam Sandler, cree que "contrariamente a lo que las élites adyacentes, que se autoidentifican como moralmente superiores, quieren hacernos creer, la ideología progresista nunca ha sido popular".

Y finaliza de manera contundente: "Representa las creencias de lujo de unos pocos privilegiados, aquellos que pasan la mayor parte del tiempo pontificando sobre la "justicia social" y la "responsabilidad ambiental" mientras vuelan en sus jets privados y toman suficiente cocaína para mantener a los cárteles de México viviendo como reyes".