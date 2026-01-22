Esta semana os voy a hablar de la película que posiblemente sería la clara ganadora de los Oscar más importantes si no estuviera Una batalla tras otra de Paul Thomas Anderson. Estoy hablando de Hamnet, no es una errata ya que no se trata de Hamlet de Shakespeare aunque tiene mucho que ver el escritor británico.

Hay muchas películas sobre Shakespeare y sus obras pero no sobre el verdadero amor que sintió el escritor por su mujer y su familia y de cómo se tuvieron que reponer a la pérdida de uno de los hijos.

Es una película muy larga sobre el duelo y el dolor, aunque reconozco que tiene una media hora final realmente espléndida, absolutamente espléndida y sin ningún pero que ponerle. Pero a mí la historia de este matrimonio, de este genio que forma con una persona sencilla del pueblo, una mujer que se esfuerza en el día a día, una mujer con carácter, una mujer que adora a sus hijos y que va a perder a uno de ellos y dará lugar a un duelo insuperable, me resulta realmente insoportable.

Pincha en el vídeo para ver la crítica completa sin spoilers.