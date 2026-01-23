Menú

NOTICIAS DE CINE

El extrañísimo silencio sobre 'Torrente presidente' a semanas del estreno

Te presentamos un nuevo vídeo de noticias. ¿Qué pasa con Torrente 6? y otras polémicas.

Te presentamos las noticias más importantes de los últimos días en un nuevo vídeo del canal @LDCultura conducido por Juanma González

¿Por qué no hay tráiler ni información de Torrente presidente a pocas semanas de su estreno? ¿Qué ha pasado con Pamela Anderson y Seth Rogen? ¿Qué proyectos están en camino? ¿Y qué opinas de las nominaciones a los Oscar de este año?

Estas y otras noticias aparecen en el vídeo que puedes ver arriba dando clic a Play.

No olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho, y dejar tu "Like" y un comentario sobre el vídeo y lo que te contamos en él. Si das clic a la campanilla, podremos avisarte de próximas actualizaciones.

Licenciado en Historia del Arte y Comunicación Audiovisual en la UCM de Madrid. Colaborador en esRadio. Crítico de cine y series en Libertad Digital. Una de las voces del podcast Par-Impar.

Temas

En Cultura

    Servicios

    • Radarbot
    • Curso
    • Inversión
    • Securitas
    • Buena Vida
    • Reloj