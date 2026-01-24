En un nuevo episodio del podcast de esRadio Par-Impar, Juanma González y Daniel Palacios conversan con el periodista y escritor Raúl Álvarez sobre el western Silverado, una alegre muestra de todos los tópicos del género que dirigió a mediados de los 80 Lawrence Kasdan.

Con un espléndido reparto encabezado por Kevin Kline y Scott Glenn, entre muchos otros, Silverado narra las vicisitudes de un grupo de cowboys de distinto origen y carácter, pero unidos por las trágicas circunstancias que tienen lugar en Silverado, donde un malvado sheriff (Brian Dennehy) impone su ley.

