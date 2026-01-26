De 'Slugs' a 'Link': 5 películas de criaturas que recuerdan que 'no controlamos el cotarro'

Si el hombre tiene miedo de algo es de la pérdida de control. Y en el fondo, el terror con bicho reflexiona sobre eso mismo: cuando un insecto, una babosa o una criatura repugnante y aparentemente inferior se revela como perfectamente capacitada para acabar con nosotros, con nuestra civilización.

En este audio de Prohibido contar ovejas, programa de esRadio conducido por Felipe Couselo, encontramos una lista elaborada pro Juanma González de películas con villanos inesperados, bichos surgidos del averno o del pasado de la evolución que vuelven para amenazarnos y decirnos que no, nosotros no controlamos el cotarro.

Mordiscos, picaduras, infecciones, enfermedades y evisceraciones. Da igual, todo significa lo mismo: el ser humano sometido al animal, devorado o invadido por criaturas asquerosas y bulbosas que reptan, se deslizan... matan.

Claro que es un tipo de cine que hay que saber disfrutar con humor. Y que, en algunos casos, puede adoptar el discurso de una comedia. Pero el carecer de sentido del ridículo no quita contenido al envase: el bicho puede ser más fuerte, más listo, más resistente que nosotros.

En el audio les dejamos una serie de experimentos científicos que salen mal y diversos castigo por invadir territorios que no nos pertenecen. Hormigas en La humanidad en peligro, babosas en Slugs. Muerte viscosa, cucarachas en El Bicho y primates como en Link o la recién estrenada Primate. Miedos todos ellos que conectan con otro muy antiguo: la idea de que, pese a toda nuestra civilización, el mundo que no nos debe nada.

Pincha en el audio para escuchar la sección completa y los tráilers y diálogos de las películas.