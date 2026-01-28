La "enamorada de España" Susan Sarandon, Goya Internacional por "películas icónicas de la cultura popular"

La actriz estadounidense Susan Sarandon recibirá el Goya Internacional el 28 de febrero en Barcelona durante la gala de los 40 Premios Goya. La Academia española ha querido destacar su "filmografía extraordinaria, con interpretaciones inolvidables en obras maestras y también en películas que forman parte de la cultura popular; y su valiente compromiso político y social. Es, durante décadas, uno de los rostros más destacados del cine de Hollywood admirado por amantes del cine de todo el mundo".

La Academia destaca de la actriz que cuenta con una "filmografía tan amplia como contundente" y que Susan Sarandon es "un nombre crucial del Hollywood contemporáneo, representa la combinación perfecta entre talento y éxito profesional, glamour y compromiso social y político". Entre su filmografía podemos encontrar títulos como Thelma y Louise, El cliente, Las Brujas de Eastwick, The Rocky Horror Picture Show, Atlantic City, El ansia y Pena de muerte.

Goya Internacional

Creado para reconocer a personalidades que contribuyen al cine como arte que une culturas y espectadores de todo el mundo, este reconocimiento se otorga a Susan Sarandon por ser "una de las actrices más destacadas del cine de Hollywood: con una filmografía que reúne un buen número de incuestionables obras maestras y también películas icónicas que han pasado a la cultura popular y joyas de culto recordadas por cinéfilos de todo el mundo. Durante décadas, ha sido uno de los rostros más destacados del Hollywood más admirado". La Junta Directiva de la institución también ha valorado "el valiente compromiso político y social de la actriz y productora".

Susan Sarandon, que comenzó su carrera en la década de los 70, ha trabajado con actores como Paul Newman, Jack Nicholson, Jack Lemmon, Richard Gere, Burt Lancaster, Kevin Costner, Ed Harris, Tommy Lee Jones, Tim Robbins, David Bowie, Sean Penn, Cher, Michelle Pfeiffer, Julia Roberts o Geena Davis.

A lo largo de su dilatada trayectoria ha sido nominada hasta en 9 ocasiones a los Globos de Oro y 5 al Oscar: por Atlantic City, Thelma y Louise, El aceite de la vida, El cliente y Pena de muerte, película esta última por la que consiguió la estatuilla por su interpretación de una monja que acompaña a un condenado a muerte. Los búfalos de Durham, Quédate a mi lado, Mujercitas y la serie de televisión Feud, donde se convirtió en Bette Davis, también forman parte del currículum de esta artista neoyorquina conocida por su versatilidad. Pese a ser un rostro del cine comercial de Hollywood, también ha apostado por el llamado cine experimental.

La actriz es la mayor de una familia de nueve hermanos y ha declarado en más de una ocasión ser una enamorada de España. Este Goya Internacional será el quinto que entregue la Academia de Cine española desde su creación en 2022. La primera en recibirlo fue la actriz australiana Cate Blanchett. Luego vendrían Juliette Binoche, Sigourney Weaver y Richard Gere.

Los Premios Goya este año serán en la ciudad de Barcelona el próximo 28 de febrero.