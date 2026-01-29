'Marty Supreme', la película que le puede dar su primer Oscar a Timothée Chalamet

Este fin de semana se estrena en los cines de toda España Marty Supreme, nominada a 9 Premios Oscar protagonizada por la única superestrella joven que hace que la gente vaya al cine, Timothée Chalamet. La película está basada en hechos reales en la que el actor da vida a un jugador de ping pong, Marty Reisman, un pícaro, vividor y estafador con un gran talento para este deporte. Sin embargo, el espectador empatiza con él de principio a fin.

Marty Supreme está ambientada en los años 50 cuando Marty trabajaba en la zapatería de su tío para poder pagarse los viajes a los campeonatos de ping-pong. Así conseguirá ir a Londres, a uno de los torneos más importantes, donde conocerá a Gwyneth Paltrow.

La película tiene todo lo que puede gustar al gran público, tiene todo lo que puede gustar a la crítica en cuanto a forma y por las interpretaciones realmente grandiosas. Timothée Chalamet es de los mejores actores de su generación, aunque él personalmente deje mucho que desear a la hora de comportarse.

