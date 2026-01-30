El Bar Reinols reabre en Madrid: así es la exposición gratuita que recupera el universo de Aída

El Espacio Movistar de Madrid alberga desde mediados de enero una propuesta gratuita pensada para los seguidores de Aída, la comedia televisiva emitida entre 2005 y 2014. Bajo el nombre "Aída y vuelta", la instalación recrea los escenarios más conocidos de la serie, como el Bar Reinols o el banco de la plaza, ofreciendo una experiencia inmersiva que permite al visitante formar parte del universo de la popular vecindad.

La actividad se encuentra en el interior del Espacio Movistar, decorado para reproducir con precisión los lugares más emblemáticos de Aída. El Bar Reinols, los carteles del barrio y el mobiliario original recrean el entorno donde transcurrieron gran parte de las tramas de la serie. El objetivo es transportar al visitante al corazón de la vecindad, apelando a la nostalgia sin renunciar al humor que caracterizó a los personajes creados por Nacho G. Velilla.

Espacio interactivo y fotográfico

La experiencia va más allá de la simple contemplación. El visitante puede sentarse en el mítico banco, posar junto al cartel de la serie, visitar los rincones de la vecindad y hacerse fotografías que simulan estar dentro de una escena. Tampoco faltan referencias visuales a personajes como Mauricio, Paz o Luisma.

La propuesta está pensada tanto para quienes crecieron con la serie como para nuevos públicos interesados en una parte icónica de la televisión española de principios de siglo. Por eso, se exponen curiosidades de producción y anécdotas relacionadas con el rodaje.

Los responsables del espacio han definido la iniciativa como una actividad pensada para revivir momentos clave de la serie y recuperar el espíritu de barrio que marcó a toda una generación.

La visita no requiere reserva previa y estará disponible durante las próximas semanas en el Espacio Movistar de Madrid, en horario comercial. El acceso a "Aída y vuelta" es gratuito y abierto al público sin necesidad de inscripción.