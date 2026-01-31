Esta semana la cartelera se renueva con 8 estrenos, destacando Marty Supreme, película basada en hechos reales sobre un deportista engatusador y que no duda en estafar para conseguir lo que quería. También encontramos Aída y vuelta, la película sobre la mítica serie, el primer spin-off de la ficción española, una biografía sobre Franz Kafka y una historia de terror y humor negro sobre una empleada humillada que se venga de su jefe en Send help. Los repasamos todos.

Una de las favoritas de los Oscar

No hay nada que guste más a un académico de Hollywood que una historia basada en hechos reales y un actor que se haya transformado en el personaje. Por eso Timothée Chalamet puede conseguir su primer Oscar por su trabajo en Marty Supreme. La cinta, que cuenta con nueve nominaciones a los Óscar, narra la historia real del jugador de ping-pong Marty Mauser bajo la dirección de Josh Safdie.

Marty era un carismático buscavidas en el Nueva York de la década de los 50 que tenía un gran don, el ping-pong. Pasaba horas en los clubes clandestinos de Manhattan donde jugaba por dinero. Consiguió llegar a lo más alto, para lo que no dudaba en estafar a quien fuera necesario, o hacer una gira con los Harlem Globetrotters, para conseguir el dinero suficiente para comprar un billete de avión. Así llegó hasta Londres donde fue derrotado por un jugador nipón tras el levantamiento de los vetos a Japón tras la Segunda Guerra Mundial.

Ahí empezó su obsesión, conseguir dinero para viajar a Japón y pedir una revancha. Entretanto, mantuvo un tórrido romance con Kay Stone (Gwyneth Paltrow), una actriz de Hollywood venida a menos. Este deportista fue todo un show y se convirtió a los 67 años en el campeón más veterano en un torneo nacional de deportes de raqueta. Una película frenética.

Título original: Marty Supreme

Género: Comedia

País: Finlandia - Estados Unidos

Año: 2025

Duración: 150 minutos

Dirección: Josh Safdie

Reparto: Timothée Chalamet (Marty Mauser), Gwyneth Paltrow (Kay Stone), Odessa A'zion (Rachel Mizler), Kevin O'Leary (Milton Rockwell), Tyler the Creator (Wally), Abel Ferrara (Ezra Mishkin), Fran Drescher (Rebecca Mauser), Luke Manley (Dion Galanis), Koto Kawaguchi (Koto Endo)

Fecha de estreno en España: 30 de enero de 2026

Distribuidora: Diamond Films

Una película para reír a carcajadas

Asimismo, destaca el regreso del universo de la mítica serie Aída con la película Aída y vuelta, dirigida por Paco León, donde los actores se interpretan a sí mismos en una propuesta que mezcla realidad y ficción. Al principio de la película nos plantean una situación ficticia: la serie no terminó en 2014, sino que siguió emitiéndose hasta 2018. En Aída y vuelta, empezamos con la lectura por parte del equipo del guion del último capítulo antes de empezar a rodar.

Al terminar, los guionistas comunican que la cadena ha decidido renovar la serie para una temporada 15. Todos parecen contentos, menos Carmen Machi, recuerden que se interpretan a sí mismos, que quiere dejar la serie. De esta forma, asistiremos al rodaje del último capítulo mientras los actores negocian con la productora. Todo el elenco ha vuelto a sus papeles, menos Ana Polvorosa, que dijo claramente que no quería interpretar de nuevo a "la Lore".

Título original: Aída y vuelta

Género: Comedia

País: España

Año: 2025

Duración: 1h 30min

Dirección: Paco León

Reparto: Carmen Machi, Paco León, Miren Ibarguren, Mariano Peña, Eduardo Casanova, Pepe Viyuela, Melani Olivares, Canco Rodríguez, Secun de la Rosa

Fecha de estreno en España: 30 de enero de 2026

Distribuidora: Sony Pictures

'Aída y vuelta'.

¿Matarías a tu jefe si estuvierais solos en una isla desierta?

En el ámbito del cine de género, Sam Raimi presenta Send Help, una comedia de supervivencia protagonizada por Rachel McAdams y Dylan O'Brien, ambientada en una isla desierta. Dylan es el jefe de Rachel a la que humilla y niega el ascenso que merece.

En un viaje de trabajo en un jet privado sufren un accidente, siendo los dos únicos supervivientes que terminan en una isla desierta. Él tiene una pierna rota; ella, las nociones suficientes para sobrevivir. ¿Podrá dejar de lado los rencores del pasado para ayudar a su tiránico jefe?

Título original: Send help

Género: Terror - Thriller

País: Estados Unidos

Año: 2026

Duración: 113 minutos

Dirección: Sam Raimi

Reparto: Rachel McAdams (Linda Liddle), Dylan O'Brien (Bradley Preston), Dennis Haysbert, Chris Pang, Xavier Samuel, Bruce Campbell

Fecha de estreno en España: 30 de enero de 2026

Distribuidora: Disney

Zurdos, Melania Trump, biopic y dramas

Por otro lado, desde Taiwán llega La chica zurda, una obra rodada íntegramente con un iPhone que sumerge al espectador en el mercado nocturno de Taipéi a través de los ojos de una niña de cinco años a la que su abuelo le dice que no use la mano izquierda porque es la mano del diablo.

Título original: Zuopiezi Nuhai

Género: Drama - Comedia

País: Taiwán

Año: 2025

Duración: 108 minutos

Dirección: Shih-Ching Tsou

Reparto: Janel Tsai, Nina Ye, Shi-Yuan Ma

Fecha de estreno en España: 30 de enero de 2026

Distribuidora: Avalon | Filmin

'La chica zurda'.

El contenido político viene de la mano del documental Melania, que ofrece un seguimiento de la primera dama en los días previos a la investidura presidencial, mostrando su labor institucional en la Casa Blanca. También se estrena un biopic checo sobre Franz Kafka, que recorre la vida del autor desde su infancia en Praga hasta su fallecimiento, explorando sus vínculos familiares y personales.

Para cerrar los estrenos cinematográficos, se presentan La Lucha, una coproducción entre España y Colombia centrada en la Lucha Canaria en Fuerteventura, y la cinta alemana Yunun. Esta última narra el viaje de un hombre hacia una isla remota donde, a través de la amabilidad, intenta recuperar su deseo de vivir y aliviar su carga emocional.

