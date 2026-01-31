Nuevo programa de Par Impar dedicado a una de las más divertidas muestras de comedia madrileña de los 80, La Vida Alegre de Fernando Colomo. Esta vez con dos invitadas de excepción, la actriz Vanesa Romero y la productora Paloma Tejero, que nos presentan su cortometraje Sexo a los 70... con mucho que ver con la película objeto del podcast y nominado a los Goya de este año.

Y es que Sexo a los 70 está coprotagonizado por mismo Fernando Colomo, que se apuntó un buen tanto comercial en los 80 con la comedia que protagonizan Antonio Resines, Verónica Forqué y una sorprendente Ana Obregón, entre otros.

En la película, Ana (Verónica Forqué) empieza a trabajar como médico en un centro de enfermedades de transmisión sexual a pesar de la oposición de su marido Antonio (A.Resines), también médico y asesor del ministro de Sanidad (Miguel Rellán). En el centro, Ana entra en contacto con una serie de personajes marginales que acuden a su consulta.

