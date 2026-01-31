Paco León revela en esRadio el valioso consejo que le dijo Concha Velasco

La serie Aída hizo historia en la TV española, era el primer spin-off español, una serie salida de otra, en este caso 7 vidas. La ficción terminó en 2014 pero en Aída y vuelta, película que llega este fin de semana a la cartelera española, nos proponen un nuevo escenario, estamos en 2018 y la serie sigue emitiéndose.

La película comienza con el rodaje del último capítulo que pondrá fin a la serie, momento en el que comunican que la cadena ha renovado una temporada más. Sin embargo, Carmen Machi deja claro que no quiere seguir, que quiere poner fin al personaje. Una película dirigida por Paco León en la que los actores se interpretan a sí mismos al tiempo que a sus personajes, todo un ejercicio de metacine.

Carmen Machi en 'Aída y vuelta'.

Paco León y Melani Olivares, el Luisma y Paz, han visitado esCine para hablar de cómo ha sido volver a unos personajes que les han marcado tanto en su trayectoria. En el caso de Paco además es el director y guionista. "Ahora estoy mucho más tranquilo porque era una apuesta bastante arriesgada. Hubiese sido más fácil lo otro, lo que todo el mundo esperaba, hacer un capítulo largo, pero creo que también más decepcionante", explica Paco León. "Yo ya lo advertí, yo sé hacer las cosas a mi manera, bien no, a mi manera".

Melani Olivares apunta que "lo primero que dijiste tú de esto fue, nunca va a ser un capítulo de Aída, y eso lo has mantenido". El director explica en esRadio que ha hecho la película al estilo de "como yo empecé a hacer cine, mezclando la realidad con la ficción en las Carminas (Carmina o revienta y Carmina y Amén con su madre como protagonista) y haciendo un retrato utilizando lo que conocía".

Paco León dirigiendo en el set de 'Aída y vuelta'.

¿Hasta dónde los personajes de Carmen Machi, Secun de la Rosa o Miren Ibarguren son como ellos en la vida real? ¿Cuánto de verdad hay en la ficción? "Tenía la complicidad de mis compañeros y el conocimiento de conocerlos, era como un ejercicio muy delicado porque todo el mundo se tenía que representar a ellos mismos y también ser fiel un poco a lo que habíamos vivido". Melani apunta que "al principio no entendíamos nada, era una cosa muy rara".

En la película se cuenta por ejemplo cómo los actores no contaban con camerino. Paco León recuerda que esto "era real, no teníamos camerino, había un cuartito de actores que conseguimos después de cuatro años de revueltas sindicales", bromea.

La disputa con Carmen Machi

En la trama, como en la vida real, Carmen Machi abandona la serie pero vuelve. Ahora el que se quiere ir es Paco León y se lo deja claro, ‘tú te pudiste ir porque yo me quedé, ahora me toca irme a mí’. "Carmen se fue de la serie y volvió, entonces es como si yo le reprochara que yo me había quedado aguantando el palo porque los dos no nos podíamos ir". No obstante, Paco León aclara que "yo nunca me he querido ir como Carmen, pero sí que era raro si dos muy protagonistas se fueran". Es más, "yo me sentía con esa responsabilidad, si se iba Carmen, había que mantener aquello de alguna manera".

El consejo de Concha Velasco

Marisol Ayuso, la actriz que interpretaba a la madre de Carmen Machi, dice un discurso que Paco León ha sacado de una conversación que tuvo con Concha Velasco. "Concha Velasco en un coche me dijo no vayas a dejar la serie, que ahora los jóvenes sois quejicas del éxito. Sabes lo difícil que es encontrar un personaje que se te dé bien hacerlo, que a la gente le guste, que te paguen... hasta que revientes", cuenta Paco León con emoción al recordarlo.

‘Si te vas termina la serie’, "eso te lo hacen saber las productoras para presionarte, para que no cambie nada y pueda seguir todo igual", recuerda Paco León. "Hay muchísima gente que puede entender lo que es estar en un trabajo que te quieres ir". El problema, explica Melani Olivares, "es que los actores y las actrices cobramos mucho, y eso se castiga. En cambio, si estás trabajando en un McDonald's y te quieres ir por estar quemado, tienes todo el derecho a irte".

Melani cuenta cómo Carmen Machi llegó a tener psoriasis provocada por seguir interpretando al personaje, picores que sufría por el hecho de meterse en los zapatos del personaje que "huelen a pobre". Paco León y Melani Olivares aclaran que "lo fuerte es que es literal, no es una metáfora". La actriz recuerda cómo "cada vez que yo veía a Carmen que se enfadaba le decía, ‘por favor tata, no mires los zapatos’, para evitar el entrar en cólera".

Reparto de 'Aída y vuelta'.

En este sentido Paco León asegura que "hay muchas cosas literales, lo bonito es no saber qué es de verdad y qué es de mentira, porque hay muchos detalles que son verídicos, pero a veces no son exactamente así como pasó, o no le pasó a la misma persona, están cambiados".

qué dos capítulos de Aída la cadena Telecinco decidió no volver a emitir jamás o cómo una actriz se negó a decir un chiste.