Ana Mena, la nueva Marisol de España, interpretó ese papel a los 12 años

La hoy popular cantante Ana Mena disfrutó interpretando, a la edad de doce años, la vida de su paisana Marisol, en una serie emitida por televisión. Ese trabajo le supuso darse a conocer en su doble condición, musical y como actriz. Ahora acaba de estrenarse la película "Ídolos", que la ha emparejado con Óscar Casas, con quien mantiene desde hace meses un muy comentado idilio, que la prensa rosa viene divulgando.

Óscar Casas es un galán en alza, que disputa con su hermano Mario a ver quién supera al otro en conquistas. En cuanto a Ana Mena, su biografía sentimental contiene estos nombres, con quienes estuvo más o menos relacionada. Uno, el del jugador del Real Madrid Brahim Díaz, otro el cantante Abraham Mateo y puede también que tuviera algún roce con Omar Montes.

Con veintiocho años, nacida en Estepona en 1997, debutó ante las cámaras de televisión cuando sólo contaba siete años, vistiendo la tradicional bata de cola folclórica para cantar una copla en un programa con audiencia infantil comandado por el almeriense Juan y Medio. Allí ya demostró su afición aportando a su actuación la gracia de su tierra.

Ana Mena procede de una modesta familia. El padre, albañil, estaba orgulloso de ella, y acaso más su madre, porque de joven cantaba flamenco. La niña, al escucharla a menudo, terminó por imitarla. Se sabía de memoria siendo muy chica las canciones de Marisol, como "Tómbola" y "Corre, corre, caballito".

Ya con trece años llamó la atención de Pedro Almodóvar, quien necesitando una cantante de esa edad le hizo una prueba para una pequeña intervención en "La piel que habito", simulando ser hija del protagonista, Antonio Banderas.

Si se une esa película a la antes mencionada serie sobre Marisol, ya Ana Mena, que ante todo siempre quiso ser cantante, se habituó a sentirse actriz también.

El último rodaje en el que ha participado ya con un papel destacado, "Ídolos", duró el doble que lo normal, diez semanas, con exteriores en Barcelona y Valencia. Ana Mena se vio obligada a hacer compatible la película con sus actuaciones musicales, esfuerzos que la llevó a estar sometida a desplazamientos constantes y la consiguiente falta de descanso.

Ana Mena, en una visita reciente a es Cine

En Ídolos, estrenada el pasado 23 de enero, su personaje es Luna, que se dedica al negocio de los tatuajes y enfrente vive un joven con quien se relacionará, tan guapo, encantador como rebelde en su día a día, inconformista piloto de carreras en motos GP, aunque trabaje repartiendo comida sushi por las calles de Barcelona, a domicilio.

Dado, como decimos, que en la película Ana está al frente de un establecimiento dedicado a los tatuajes, era preciso que en las imágenes apareciera con algunos, pero los que le implantaron no eran auténticos. Puede que por la influencia del personaje que interpretó, el caso fue que, nada más concluir el rodaje de "ídolos" decidió llevar un pequeño tatuaje situado en una parte íntima de su cuerpo que no quiso revelar a nadie dónde.

Ana Mena hace recuento de su vida y es consciente de dónde viene: su humilde hogar malagueño. Agradece que sus padres estuvieran pendientes de su carrera. Nunca se lucraron del dinero que iba ganando, más de lo que percibía su progenitor subido a un andamio. Y siendo menor de edad le abrieron una cartilla de ahorros hasta que pudiera hacer uso de ella.

El caché como cantante es elevado, no en vano Ana Mena es una figura que llena los recintos donde actúa. Y dependiendo del lugar lo mínimo que cobra son cuarenta mil euros, y lo máximo, noventa mil.

Como estrella del espectáculo, Ana Mena se presenta con un espectacular vestuario, muy "sexy", y un cuerpo que suscita admiración entre sus muchos admiradores, a la manera que las grandes divas americanas montan su "show", caso de Beyoncé o Taylor Swift, con las diferencias que se quieran.

Para tal fin, Ana se ha sacrificado bastante a la hora de mantener un físico con el que moverse en el escenario con espectacularidad. Pese a su juventud, aceptó consejos para someterse a algunas intervenciones quirúrgicas, como una rinoplastia en la nariz y otras en labios, pómulos, mentón, mandíbula… Todo sea por el arte.

Ha decidido en adelante seguir compaginando sus galas musicales con el cine. Mucho más desde que está enamoradísima de Óscar Casas, al punto de que el pasado verano se fue unos días de vacaciones con la familia de este galán gallego, clan que la ha acogido con cariño.