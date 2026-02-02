Las 10 películas más picantes (y memorables) de Fernando Esteso

4 / 10

Yo hice a Roque III (1980)

Roque y Federico son dos amigos fracasados que se inician en el boxeo para enfrentarse a Kid Botija, campeón de los pesos welter y acabar con sus deudas. Parodia de la saga Rocky de Stallone con menos destape del habitual, que sustituye Filadelfia por Madrid y rubrica la tercera de la pareja tras Los Bingueros y Los energéticos.