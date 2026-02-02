Las 10 películas más picantes (y memorables) de Fernando Esteso
Echamos un vistazo por el legado del legendario actor cómico español Fernando Esteso, que no solo hizo cine de destape.
Pepito Piscinas (1976)
Éxito de Mariano Ozores previa a la asociación de Esteso con Andrés Pajares, narra la buena vida en la capital de un mozo de pueblo que consigue ligarse a una adinerada viuda. Desnudos, picardía española y chistes muy al cabo de la calle empezaron a redondear la fórmula.
Los energéticos (1979)
Pajares y Esteso se revolucionan en el papel de dos catetos a los que van a plantar una central nuclear en su terruño. De nuevo, sátira social y política pero también mucha picardía sexual: estábamos en el culmen del destape.
Los bingueros (1979)
Uno de los éxitos más arrolladores de la comedia de la época, Los Bingueros inauguró la racha de nueve películas que Esteso y Pajares protagonizaron en pocos años. Dos tipos dispares y mediocres deciden que el bingo es la solución a todos sus males.
Yo hice a Roque III (1980)
Roque y Federico son dos amigos fracasados que se inician en el boxeo para enfrentarse a Kid Botija, campeón de los pesos welter y acabar con sus deudas. Parodia de la saga Rocky de Stallone con menos destape del habitual, que sustituye Filadelfia por Madrid y rubrica la tercera de la pareja tras Los Bingueros y Los energéticos.
El hijo del cura (1982)
Esteso, esta vez en solitario, hizo una pausa en el destape como un cura que se hace pasar por el padre del hijo de la hija de un alcalde comunista con un político de Alianza Popular. La película tuvo secuela, El cura ya tiene hijo, estrenada dos años después.
Agítese antes de usarla (1983)
Argimiro y Fabricio tratan de evadir dinero de una clínica a Suiza. Filmada por Mariano Ozores en Torremolinos y Madrid, es otra muestra del cine de destape que tantos éxitos reportó a la pareja artística Esteso-Pajares.
La Lola nos lleva al huerto (1984)
La última de las nueve películas que Esteso y Pajares protagonizaron. Dos amigos creen que el hijo de su amante Lola es suyo, pero ella ingresa en una secta.
Al Este del Oeste (1984)
Tras finiquitar su asociación con Pajares cada uno de ellos siguió cosechando éxitos en solitario de la mano de Ízaro Films. En esta parodia del western y del “spaguetti" rodado en Almería, Esteso es confundido con un peligroso pistolero. No sale Pajares, pero sí Mariano Ozores y Juanito Navarro.
¡Qué tía la C.I.A! (1985)
Muestra más bien tardía del destape, Esteso es un vendedor de quesos a punto de casarse que es seguido por detectives y espías de camino a su boda. Protagonizada en solitario y sin Pajares, sirvió a Ozores para parodiar el cine de espías y la Guerra Fría.
Torrente: Lethal Crisis (2011)
En los últimos tiempos Santiago Segura rescató a Esteso para Torrente: Lethal Crisis (2011) y Torrente: Operación Eurovegas (2014), las dos últimas secuelas del policía más guarro y chungo del cine español.