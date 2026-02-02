Santiago Segura retrata a los "haters" con el tráiler de 'Torrente, presidente': "Esos que no vayan"

La mala suerte ha querido que Santiago Segura publicara de primera mano el primer "teaser" o tráiler promocional de Torrente, presidente el mismo fin de semana del fallecimiento de Fernando Esteso, presente en las dos últimas secuelas de la saga.

Pero nada ha restado un ápice de expectación al anuncio, que en realidad —y fiel a la política de Segura de no desvelar nada de la producción que se estrena el 13 de marzo— es el primer elemento promocional oficial de la cinta. Uno en el que, en realidad, no se desvela nada, y en el que los responsables de promoción del film exponen las malas críticas de las anteriores entregas.

Algo que se inserta en el discurso del propio Segura en redes sociales, que prefiere convertir la nueva aventura en un evento para fans.

No, eso solo no basta, me refiero a los que además tienen una cierta intolerancia hacia la sátira sangrante y el humor bestia y un problema grave al diferenciar la ficción de la realidad (unido a la incompetencia para discernir entre apología y crítica). Esos que no vayan 🙏 — Santiago Segura (@SSantiagosegura) January 31, 2026

Precisamente a colación de esto, el actor y director ha explicado cuál es su política a la hora de promocionar Torrente presidente en este momento de tensión política extrema.

En respuesta a un usuario de X, Segura asegura que el tráiler en realidad es "un llamamiento a las personas especialmente "sensibles" para que no vayan a verla". Y por sensibles se refiere a los que "tienen una cierta intolerancia hacia la sátira sangrante y el humor bestia y un problema grave al diferenciar la ficción de la realidad (unido a la incompetencia para discernir entre apología y crítica)".

"Esos que no vayan", dice Santiago Segura, creador de Torrente, sobre el sexto film de una saga de la que se auguran grandes resultados y expectativas en taquilla, aunque podría resultar igual de dañina para todos los grupos políticos. Segura, de hecho, ha añadido el emoticono de "por favor" rogando que se mantengan alejados.