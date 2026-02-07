'Forrest Gump' (1994): tonterías, sátira, tragedia y la película de la que no te puedes desenganchar

Nuevo capítulo de Par-Impar en el que Daniel Palacios y Juanma González comentan Forrest Gump, uno de los éxitos del cine americano de los noventa y ganadora del Oscar a la Mejor Película.

Protagonizada por Tom Hanks y dirigida por Robert Zemeckis (Regreso al Futuro), la historia de un joven con retraso mental que presencia -y protagoniza- algunos de los episodios más importantes de la historia de su país. Mientras pasan por su vida multitud de cosas en su mente siempre está presente la bella Jenny (Robin Wright), su gran amor desde la infancia y persona más importante en su vida.

En este episodio del podcast de cine de esRadio y Libertad Digital, Juanma y Dani conversan sobre una película que, con el tiempo, ha sido tildada de extremadamente conservadora o hiriente en el retrato de un joven con capacidades especiales. Pero, a medio camino de la sátira y la tragedia, el film se reserva un acabado técnico impresionante y una capacidad de entretener a toda prueba.

¿Sigue funcionando y conmoviendo Forrest Gump tanto como cuando se estrenó hace ahora más de 30 años?

Escucha este programa en cualquier momento y lugar a través de los podcasts de Libertad Digital y esRadio. Descarga nuestra aplicación para iOS o Android, visita nuestra página web en esradio.fm, o encuéntranos en Apple Podcast, Spotify, Podimo, Amazon Music, Youtube o iVoox. ¡No olvides suscribirte!

Este capítulo puede contener información comercial de anunciantes y/o marcas colaboradoras que contribuyen a la creación y difusión de nuestros contenidos. Gracias por colaborar con nuestras marcas colaboradoras.