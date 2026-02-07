Esta semana llegan siete títulos a la cartelera, destacando la trágica historia real de La fiera. Dirigida por Salvador Calvo, la película narra las vivencias de un grupo de amigos apasionados por los deportes de riesgo, específicamente el salto base. Para los amantes del terror llega Primate y los que prefieran el drama su opción es lo nuevo de Isabel Coixet, Tres adioses. Los repasamos todos.

Trágica historia real

Los deportes de riesgo no tienen ese nombre por azar, sino porque efectivamente sus adeptos pueden morir practicando su pasión. La fiera nos cuenta la historia real de un grupo de amigos para los que el paracaidismo y el salto base se quedaban cortos, habían descubierto los trajes de alas.

No sólo hacen vuelos con trajes de alas sino que se pusieron un objetivo: hacer salto base con estos trajes desde la Torre sin Nombre en Pakistán. Un deporte tan extremo a veces tiene tristemente consecuencias trágicas como es la muerte. La película surgió como un homenaje a los miembros del grupo que se habían quedado por el camino practicando este deporte. Uno de ellos, ironías crueles del destino, murió cuando hacían una exhibición en homenaje a un amigo muerto pocos meses antes de la misma manera.

Pero la tragedia parece que se ciñó sobre la película La Fiera. Del grupo de amigos quedaban dos vivos, de los que partió la producción para rendir tributo al resto. Carlos Suárez, uno de ellos, decidió hacer las escenas de riesgo. En una escena muy complicada, en la que hacen un salto base desde un globo aerostático, Carlos Suárez falleció realizando el ejercicio. La producción de la película se paró pero, como el propio Carlos Cuevas (que da vida a Carlos Suárez en el filme) nos cuenta en una entrevista a esCine, el rodaje continuó por expreso deseo de la familia del saltador. Si la cinta era un homenaje, ahora se le sumaría Carlos Suárez.

La fiera es una película llena de adrenalina, de grandes escenas de acción que su director, Salvador Calvo, sabe rodar de forma muy efectiva. Pero además la película cuenta con una historia muy humana detrás. ¿Estaban locos? Hay una escena que responde a la perfección a esta pregunta: dos de los amigos están viendo vídeos de rusos que caminan por el borde de azoteas de rascacielos haciendo equilibrios y saltando de una cornisa a otra sin ningún tipo de protección. Ambos comentan que ‘están locos’. Tras unos segundos de silencio se dan cuenta de la situación: "a saber qué piensan los demás de nosotros".

Título original: La fiera

Género: Drama - Aventura

País: España

Año: 2026

Duración: 113 minutos

Dirección: Salvador Calvo

Reparto: Carlos Cuevas (Carlos Suárez), Miguel Bernardeau, Miguel Ángel Silvestre, Candela González, Stéphanie Magnin, José Manuel Poga

Fecha de estreno en España: 6 de febrero de 2026

Distribuidora: Disney

Escena de 'La Fiera'.

Un simio violento

En el género de terror se estrena Primate, una variante del slasher sangriento protagonizado por un chimpancé asesino que padece la rabia. La cinta invita a reflexionar sobre la humanización de los animales y destaca por el uso de un actor real en lugar de CGI.

La familia de Lucy tiene en su impresionante casa de Hawai una mascota peculiar, un chimpancé llamado Ben. Durante una fiesta en la piscina, el chimpancé contrae la rabia y pasa de ser un "peluche achuchable" a una criatura violenta e impredecible. ¿O lo fue siempre?

Título original: Primate

Género: Terror

País: Estados Unidos

Año: 2025

Duración: 89 minutos

Dirección: Johannes Roberts

Reparto: Johnny Sequoyah (Lucy), Jess Alexander (Hannah), Troy Kotsur (Adam)

Fecha de estreno en España: 6 de febrero de 2026

Distribuidora: Paramount Pictures

El hombre retorcido y cocinando para un tirano

La nueva entrega de Hellboy: El hombre retorcido se presenta como una propuesta fallida que no logra convencer debido a su falta de originalidad y poca profundidad. En los años cincuenta, Hellboy y un agente novato del BPRD quedan varados en una remota región de los Apalaches. Juntos, descubren un pueblo aislado y sombrío, que está atrapado bajo la influencia de una entidad maligna: el Hombre Retorcido, una figura demoníaca que reclama las almas de los habitantes.

El cine internacional aporta La tarta del presidente, una obra iraquí que retrata la tiranía de Saddam Hussein a través de la mirada de una niña a la que le toca por sorteo hacer una tarta para el dictador con motivo de su cumpleaños. Bajo las duras sanciones internacionales y la vigilancia constante del régimen, Lamia recorre una ciudad desolada, usando su ingenio y valentía para cumplir con el mandato. Cada paso la acerca al riesgo de ser castigada con prisión o incluso la muerte.

Título original: Mamlaket al-qasab

Género: Drama

País: Iraq

Año: 2025

Duración: 102 minutos

Dirección: Hasan Hadi

Reparto: Baneen Ahmad Nayyef, Sajad Mohamad Qasem, Waheed Thabet Khreibat

Fecha de estreno en España: 6 de febrero de 2026

Distribuidora: Atalante Cinema

'La tarta del presidente'.

Dos estrenos españoles completan los títulos que llegan a los cines. Por un lado, la cinta de animación, Evolution, sobre una joven bióloga que mezcla de forma accidental su ADN con una sustancia alienígena procedente de un meteorito; y por otro Gemma Galgani, película de corte religioso que nos lleva hasta la Italia de finales del siglo XIX cuando una joven quiere ingresar en una orden religiosa.

Finalmente, Isabel Coixet regresa con Tres adioses, un drama conmovedor sobre una mujer que se enfrenta a una enfermedad terminal tras haber sido abandonada por su marido.

Pincha en el audio para descubrir todos los detalles sin spoilers.