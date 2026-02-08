Cine cutre, serie B y Uwe Boll: la fiesta del cine fallido llega a Madrid

Bienvenidos al Festival Internacional de Cine Cutre de Madrid, o CutreCon, sin duda uno de los eventos culturales más singulares pero también queridos por los amantes del cine de género. O el cine alternativo. O el cine en general. Aunque, eso sí, requiere de 1) sentido del humor, y 2) no considerar el cine como una delicatessen cultural... al menos todo el tiempo.

Desde su nacimiento en 2012, la CutreCon se ha consolidado como un espacio para celebrar el cine cutre, mal hecho, fallido o profundamente imperfecto. Porque el mal gusto existe y merece un espacio. Y porque las malas películas también construyen la afición. Obras exageradas, ridículas o directamente incomprensibles que precisamente evocan el cine como experiencia colectiva y divertida.

En Prohibido contar ovejas, el programa de Felipe Couselo en esRadio, reivindicó este festival que en esta ocasión alcanza su edición número 15. Con la ayuda de Moviementarios, patrocinadores de esta edición, se repasó el programa y el espíritu de un festival que este año ha contado con la representación y presencia del director alemán Uwe Böll, responsable de títulos como Alone in the Dark, House of the Dead y Postal y otras adaptaciones (generalmente de videojuegos) conocidas por su caradura.

En el programa repasamos el ambiente festivo y participativo de esta edición que transcurre en Madrid entre el 4 y el 8 de febrero. Sus invitados especiales, directores, actores y expertos en cine de serie B y cine trash aportan contexto y anécdotas que enriquecen la proyección de películas míticas u olvidadas.

La CutreCon también cumple una función cultural importante: rescatar películas olvidadas o desconocidas y darles una segunda vida. Muchas de las cintas proyectadas proceden de distintos países y épocas, lo que permite al público descubrir joyas ocultas del cine cutre internacional, desde producciones italianas de los años 80 hasta extravagancias asiáticas o latinoamericanas.

