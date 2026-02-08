Miguel Ángel Silvestre, Carlos Cuevas y Miguel Bernardeau dan vida en La fiera a tres amigos amantes de los deportes de riesgo y que fueron de los primeros en España en ponerse un traje con alas. Se marcaron además un objetivo: hacer salto base con estos trajes desde la Torre sin Nombre en Pakistán.

La fiera está basada en hechos reales, cuenta la historia de Darío Barrio, Carlos Suárez, Armando del Rey, Manolo Chana y Álvaro Bultó. Un grupo de amigos marcado por la tragedia. Carlos Cuevas nos explica en una entrevista para esCine que "cuando interpretas a personajes reales, que además son contemporáneos, es delicado porque han existido hace muy poco, unos siguen vivos, y su entorno va a ver la película". Personas que además murieron practicando un deporte de riesgo. "Lo tienes que hacer con la máxima empatía, el máximo respeto e intentar encarnar el espíritu que transmitía esa persona para ser honestos con su vivencia".

Escena de 'La fiera'.

Miguel Bernardeau añade que "acercarse a alguien así es difícil, tenía muchos prejuicios, pero me motivaba mucho la idea de poder romper un poco esos prejuicios y enseñarte que son personas que para nada están locas, que son calculadoras, que son un grupo de amigos que hace esto por razones que van mucho más allá de lo que es la adrenalina y el salto en sí". El actor explica además que "cada uno ha gestionado este deporte de forma muy diferente, ¿en qué lugar han colocado todo esto con sus familias?".

Miguel Ángel Silvestre cuenta de Darío Barrio, al que da vida, que "todo el mundo que le conocía te dice que Darío era una persona increíble, todo el que le conoció quedó fascinado con una personalidad de alguien que es muy luminoso, muy risueño, que tiene mucha confianza y que tiene una manera muy peculiar de ver la muerte, incluso como si fuera un juego". El actor recuerda una entrevista en la que Darío "habla del conato de suicidio, que es como te tiras hacia la muerte y resuelves y lo conviertes en vida. Y él decía, si sale, sale, y si no, game over. Y, ¡buah!, con una personalidad increíble".

En este sentido recuerda unas palabras que le dijo el director Mariano Barroso, "me dijo una frase que me gustó mucho, decía como que la estrella que brilla al doble vive la mitad. Y ha pasado con grandes estrellas como James Dean por ejemplo". De Darío asegura que "tenía una luz realmente poderosa y especial, sin duda dejó un rastro increíble para aquellos que le conocieron".

Carlos y Miguel pudieron conocer en persona a las personas a las que dan vida, Carlos Suárez y Armando del Rey. "Es muy bonito tener conversaciones tan profundas con otras personas, ellos viven realidades muy alejadas de las cotidianas, te resetean un poco la escala de valores y entiendes que no es una falta de miedo, si no es una resignificación del miedo", explica Cuevas.

Escena de 'La fiera'.

¿Pero cómo entender a personas que practican un deporte con el que pueden morir? "No es una falta de respeto a la muerte, si no es colocarlo en otro lugar, es entender que formas parte de un todo, de una naturaleza que es muy grande y en la que tú puedes coger esta carta, pero también puedes vivir unas experiencias súper excitantes que igual en tu día a día en tu horario laboral de oficina te estás perdiendo", añade Carlos Cuevas que recuerda cómo "al final de la película, la última pregunta que lanza mi personaje dice ‘¿quién quiere vivir sin eso? El riesgo, la aventura, el miedo, son emociones que los sacuden todo".

Un rodaje trágico

La película partió como un homenaje de los que quedaban vivos del grupo hacia sus amigos que habían muerto practicando este deporte. Carlos Suárez decidió hacer las escenas de riesgo y desgraciadamente murió realizando una de las escenas más peligrosas. Carlos Cuevas explica a esRadio que "fue tremendamente traumático, fue un golpe absolutamente inesperado para todo el equipo". El actor ha querido resaltar que "Mod Producciones tuvo una gestión impecable de la situación".

"El rodaje se paró durante un tiempo, hubo un periodo de reflexión donde la familia de Carlos dio el consentimiento para seguir con el rodaje, donde todo el entorno de Carlos pidió expresamente que se terminara la película, que esto era un homenaje a sus amigos y que ahora también era un homenaje a él".

Pincha en el audio para escuchar la entrevista completa y descubrir cuáles son las pasiones de Miguel Ángel Silvestre, Carlos Cuevas y Miguel Bernardeau en la vida real y el gran consejo que recibió Cuevas cuando empezó su carrera.