Top Gun es una de las películas más icónicas del cine estadounidense de los años ochenta y un claro referente de la cultura popular. Estrenada en 1986 y dirigida por Tony Scott, la cinta cumple 40 años sin que su mezcla de acción, drama y amoríos resulte obsoleta. Es más, el clamoroso éxito de la reciente secuela Top Gun: Maverick refrenda que la película original, pese a su flojo argumento, sigue estando presente en los corazones y las mentes del público.

Tom Cruise es Pete "Maverick" Mitchell, un joven y arrojado piloto de combate que ingresa a la prestigiosa escuela de élite de la Marina de los Estados Unidos conocida -como rezan sus famosos títulos iniciales- como Top Gun.

En este programa de Par-Impar, el podcast de cine de esRadio y Libertad Digital, Juanma González y Dani Palacios conversan animadamente sobre esta película que nunca parece pasar de moda (a lo que ha ayudado su memorable banda sonora).

