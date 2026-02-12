El vídeo de Tom Cruise y Brad Pitt generado por la IA china que aterra a Hollywood: "Se acabó para nosotros"

El establecimiento de la IA como una herramienta cotidiana ha generado todo tipo de vídeos en redes sociales que llevan a dudar de la veracidad de lo que vemos. Y algunos de los principales afectados pertenecen precisamente al mundo de la ficción, del cine, que temen peligrar su posición y el propio devenir del oficio de narrar.

El último episodio de este culebrón diario envuelve, sin saberlo ellos, a Tom Cruise y Brad Pitt, que en un vídeo generado por inteligencia artificial se pelean en una larga escena de gran verosimilitud y cinetismo que, seguramente, hará que muchos internautas se pregunten a qué película real pertenece. Ambos astros no coinciden en pantalla desde los lejanos tiempos de Entrevista con el vampiro, y ahora solo se especula con una asociación en una hipotética segunda parte de las películas Fórmula 1 y Días de Trueno, protagonizadas respectivamente por Pitt y Cruise.

Con una estética muy cercana a animes como Dragon Ball, pero un notable realismo que casi la asemeja a un largometraje real de Hollywood, la pareja de astros se pelea en un escenario post-apocalíptico en lo que parece ser un clímax de acción para alguna de las superproducciones que habitualmente protagonizan.

Y he aquí que uno de los guionistas de más éxito actual en la industria, Rhett Reese, uno de los responsables del libreto de Deadpool y Lobezno (que recaudó hace dos veranos la cifra de 1,338 millones solo en cines) ha asegurado en la red social X, en relación a ese vídeo concreto: "Lamento decirlo. Probablemente se acabó para nosotros".

Hollywood writer Rhett Reese reacted to viral AI video of Tom Cruise and Brad Pitt fighting. Reese: "I hate to say it. It's likely over for us."

El vídeo que ha hecho cundir el pánico ha sido realizado con Seedance 2.0, sistema creado por la empresa ByteDance -compañía matriz de TikTok- que es capaz de crear escenas que parecen extraídas de películas de verdad… pero que no existen.

Seedance es capaz de generar vídeos de entre 4 y 15 segundos con un realismo intachable, movimientos suaves de cámara y efectos sonoros incorporados de manera automática y estructuras visuales con fluidez narrativa. El sistema ahora está en su versión beta, pero la credibilidad del resultado está fuera de toda duda y hace anticipar un avance inconcebible hace pocos meses.

Bad news: Actors are cooked. Stuntmen are now obsolete. Good news: Actors will no longer be seen as "stars" but mere models. They will return to their proper place in society, as they were in ancient times: at the lowest rung.pic.twitter.com/4KcHgXaOP1 — Lucas Gage (@LucasGageX) February 11, 2026

La herramienta capaz de imitar el cine tradicional está en fase de pruebas y disponible solo para un número limitado de usuarios en China. Una vez perfeccionada, sería capaz, barreras éticas aparte, de barrer con empleos de guionistas, cámaras, técnicos de sonido y otros apartados, incluso -efectivamente- el de la actuación.