El vídeo de Tom Cruise y Brad Pitt generado por la IA china que aterra a Hollywood: "Se acabó para nosotros"

El establecimiento de la IA como una herramienta cotidiana ha generado todo tipo de vídeos en redes sociales que llevan a dudar de la veracidad de lo que vemos. Y algunos de los principales afectados pertenecen precisamente al mundo de la ficción, del cine, que temen peligrar su posición y el propio devenir del oficio de narrar.
El último episodio de este culebrón diario envuelve, sin saberlo ellos, a Tom Cruise y Brad Pitt, que en un vídeo generado por inteligencia artificial se pelean en una larga escena de gran verosimilitud y cinetismo que, seguramente, hará que muchos internautas se pregunten a qué película real pertenece. Ambos astros no coinciden en pantalla desde los lejanos tiempos de Entrevista con el vampiro, y ahora solo se especula con una asociación en una hipotética segunda parte de las películas Fórmula 1 y Días de Trueno, protagonizadas respectivamente por Pitt y Cruise.
Con una estética muy cercana a animes como Dragon Ball, pero un notable realismo que casi la asemeja a un largometraje real de Hollywood, la pareja de astros se pelea en un escenario post-apocalíptico en lo que parece ser un clímax de acción para alguna de las superproducciones que habitualmente protagonizan.
Y he aquí que uno de los guionistas de más éxito actual en la industria, Rhett Reese, uno de los responsables del libreto de Deadpool y Lobezno (que recaudó hace dos veranos la cifra de 1,338 millones solo en cines) ha asegurado en la red social X, en relación a ese vídeo concreto: "Lamento decirlo. Probablemente se acabó para nosotros".
🔥🚨BREAKING: Hollywood has officially started panicking after ‘Deadpool & Wolverine’ writer Rhett Reese reacted to viral AI video of Tom Cruise and Brad Pitt fighting over Jeffrey Epstein.
Reese: "I hate to say it. It’s likely over for us."February 11, 2026
El vídeo que ha hecho cundir el pánico ha sido realizado con Seedance 2.0, sistema creado por la empresa ByteDance -compañía matriz de TikTok- que es capaz de crear escenas que parecen extraídas de películas de verdad… pero que no existen.
Seedance es capaz de generar vídeos de entre 4 y 15 segundos con un realismo intachable, movimientos suaves de cámara y efectos sonoros incorporados de manera automática y estructuras visuales con fluidez narrativa. El sistema ahora está en su versión beta, pero la credibilidad del resultado está fuera de toda duda y hace anticipar un avance inconcebible hace pocos meses.
Bad news: Actors are cooked. Stuntmen are now obsolete.
Good news: Actors will no longer be seen as "stars" but mere models. They will return to their proper place in society, as they were in ancient times: at the lowest rung.pic.twitter.com/4KcHgXaOP1— Lucas Gage (@LucasGageX) February 11, 2026
La herramienta capaz de imitar el cine tradicional está en fase de pruebas y disponible solo para un número limitado de usuarios en China. Una vez perfeccionada, sería capaz, barreras éticas aparte, de barrer con empleos de guionistas, cámaras, técnicos de sonido y otros apartados, incluso -efectivamente- el de la actuación.