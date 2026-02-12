La Academia valora un Goya de Honor a Santiago Segura: "Su nombre ha figurado en alguna ocasión"

El presidente de la Academia de Cine, Fernando Méndez-Leite, ha desvelado el nombre de Santiago Segura ha figurado "en alguna ocasión" en las votaciones de la Junta Directiva para otorgar el Goya de Honor y ha ensalzado al cineasta por ser "extraordinariamente inteligente y brillante".

"El Goya de Honor se decide en Junta Directiva y todos ellos presentan a sus candidatos y se discute sobre nombres de todo tipo. El nombre de Santiago Segura ha figurado en alguna ocasión en las votaciones. Forma parte esencial de la industria de cine de nuestro país. Es una persona muy apreciada por todos y su trabajo muy valorado en todos los sentidos. No estamos hablando de un cualquiera, es un tipo muy importante", ha afirmado Méndez-Leite en una entrevista con Europa Press, con motivo de la 40 edición de los Premios Goya que se celebran el 28 de febrero en Barcelona.

El presidente de la Academia ha avanzado que la próxima "gran fiesta del cine español" reconocerá la importancia del cine catalán en la industria y será uno de los tres "puntos de apoyo" sobre los que girará la 40 edición de los Premios Goya. Los otros dos ejes serán la conmemoración del 40 aniversario de los galardones, "un proyecto que empezó de manera modesta e insegura", y la reflexión sobre la situación actual y el futuro inmediato del sector.

Méndez-Leite ha admitido que el actual momento histórico que atraviesa la sociedad es "dificilísimo y poco optimista" y ha lamentado la cantidad de conflictos "enormemente dramáticos y preocupantes" que existen. "La cantidad de focos conflictivos que nos rodean haría interminable el listado (de reivindicaciones o críticas). Se podría hablar de la catástrofe Adamuz, de Gaza, la dana, Trump o Irán. Es que no pararíamos", ha confesado.

Los Reyes no acudirán a los Goya

Por otro lado, ha confirmado que los Reyes "no van a poder asistir" a la 40 edición de los Goya porque tienen otras ocupaciones. "Han declinado la invitación, pero tenemos muy buena relación con la Casa Real. Personalmente he hablado con la Reina, que siempre es muy cinéfila y tiene un interés especial por el cine español", ha respondido.

También ha revelado que han hablado con Rosalía para que acuda a los Goya, aunque no confía en que la artista catalana pueda asistir por su agenda.

Durante la entrevista, Méndez-Leite ha hecho balance del año 2025, y ha señalado que este ha sido "especialmente positivo" para el cine español, ya que las películas han sabido conectar con el público y "varias de ellas tienen una carrera internacional muy notable".

"Es un año francamente notable, creo que podría haber diez o doce películas nominadas a Mejor Película porque tienen un nivel de calidad tan alto como las cinco que están", ha destacado.

No obstante, Méndez-Leite ha reconocido que la "crisis" de las salas sigue siendo una preocupación y ha insistido en que "hay que seguir peleando por mantenerlas en pie y que la gente siga yendo a ver las películas".

Méndez-Leite se encuentra en los últimos meses de su mandato en la Academia de Cine, que finaliza este mes de junio, aunque todavía no ha tomado una decisión sobre su continuidad al frente de la institución, ya que el ritmo de trabajo le deja poco margen para reflexionar sobre su futuro.