Chris Hemsworth cuenta a esRadio que no ha usado dobles de acción: "Es divertidísimo conducir rápido"

Un ladrón con principios que prepara sus golpes para que nadie salga herido. Esa es la premisa de Ruta de escape, la última película de Bart Layton con Chris Hemsworth como protagonista. Ambos han estado en Madrid y han concedido una entrevista a esCine. El reparto lo completan Mark Ruffalo, un policía que descubre el patrón de este ladrón pero al que nadie cree, y Halle Berry, que debe asumir las indemnizaciones de las joyas robadas.

El director nos cuenta a esRadio por qué le resulta tan atractivo el género de atracos en la gran pantalla. "Siempre busco una historia que realmente haga que no puedas dejar de leer" y este tipo de historias "proporcionan una estructura narrativa sólida que mantiene al espectador enganchado hasta el tercer acto". Pero, además, señala que no se trata únicamente de ejecutar el robo, sino de construir un relato con diversas capas que vaya más allá del simple golpe de efecto, lo que permite que la trama sea mucho más rica e interesante.

El director dando instrucciones a Mark Ruffalo y Chris Hemsworth.

"Hemos hablado mucho de las películas que nos gustaban cuando éramos pequeños y queríamos crear algo que tuviera una especie de aire clásico donde los personajes no tuvieran dos dimensiones", añade Bart Layton. El cineasta subraya que buscaba personajes con los que el público pudiera identificarse emocionalmente.

Por su parte, Chris Hemsworth, que sobre el papel interpreta al "malo", al ladrón, explica la ambigüedad moral de su personaje. "Bart hizo un trabajo maravilloso al escribir un personaje que se sintiera humano." A pesar de su profesión, el personaje posee "un código ético estricto y una brújula moral potente que lo guía; hay un cruce real entre lo bueno y lo malo." Su preparación es meticulosa, no solo por eficiencia profesional, sino también "para minimizar cualquier daño o trauma" a terceros, lo que genera una paradoja interesante sobre su naturaleza criminal.

No obstante, aclara: ¿eso justifica lo que está haciendo? No, sigue siendo un criminal. Esta complejidad convierte al protagonista en una suerte de "anti-héroe fascinante", alejándose de los villanos predecibles del género."

Chris Hemsworth en 'Ruta de escape'.

Escenas de acción sin dobles

En cuanto a las escenas de acción, la película cuenta con grandes persecuciones en coche. Chris Hemsworth nos cuenta cómo realizó gran parte de las secuencias de conducción sin necesidad de dobles. Entre risas, nos dice que le han dejado conducir "más de lo que creía", gracias a su experiencia previa y entrenamiento en producciones como Rush.

"En las películas de acción que hago siempre es divertidísimo que te lleven las ruedas, especialmente con coches y conducir rápido; hay una especie de inconsciencia ahí", explica el actor a esCine. Tras una gran preparación, pudo conducir vehículos a gran velocidad, aportando un realismo excepcional a la cinta. El director insistió en evitar el uso excesivo de cromas o efectos digitales para conseguir una atmósfera mucho más visceral y auténtica.

El director nos confirma la habilidad técnica del actor al volante, algo poco común entre los actores de Hollywood. Esta capacidad permitió rodar escenas de alta tensión donde las reacciones de estrés del personaje son reales, ya que el actor estaba conduciendo al límite en el set.

Pincha en el vídeo para ver la entrevista completa o en el audio si lo prefieres en versión podcast.