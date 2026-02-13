Esta semana os hablo de la enésima adaptación de la obra maestra de Emily Brontë, Cumbres borrascosas. ¿Había necesidad de volver a llevar esta historia al cine y la televisión, dada la enorme cantidad de versiones existentes? Sin embargo, el cine es ante todo un negocio rentable, y el éxito de esta nueva entrega parece garantizado gracias a la participación de dos estrellas que se encuentran actualmente en la cima de su fama internacional: Margot Robbie y Jacob Elordi.

La elección de estos protagonistas no es casualidad, ya que ambos gozan de una gran base de admiradores y un reconocimiento global que asegura el impacto en taquilla. La trama es la máxima expresión del romanticismo, aunque este estilo puede llegar a rozar lo ridículo en ciertos momentos. No obstante, la película logra salvarse por los pelos gracias a la química interpretativa de Robbie en el papel de Cathy y de Elordi como Heathcliff, permitiendo que la historia se desarrolle con la mayor fluidez posible.

La producción ha contado con un presupuesto considerable, lo cual se traduce en un apartado visual impresionante. Elementos como la iluminación, el uso del color, la fotografía y el diseño de vestuario están cuidados al detalle para atraer al público contemporáneo. A pesar de estas bondades técnicas, la historia resulta un tanto pasada de tiempo para la época actual, aunque admito que sigue existiendo un público mayoritario dispuesto a disfrutar de este tipo de relatos de pasión incontrolable.

Finalmente, aunque la película se toma ciertas licencias creativas respecto a la novela original de Brontë para adaptarse al cine moderno, cumple con su función de producto comercial.

