El 29º Festival de Málaga incorporará un certamen de cortometrajes promovido por The Core

El Festival de Málaga acogerá un certamen de cortometrajes impulsado por The Core School, iniciativa que se integrará en el programa del encuentro cinematográfico y que busca abrir nuevas vías de visibilidad para creadores emergentes dentro del circuito profesional.

La propuesta permitirá a jóvenes cineastas presentar sus trabajos en el contexto de uno de los principales puntos de reunión del sector audiovisual español, donde cada año se dan cita productoras, distribuidores, plataformas y profesionales vinculados a la creación y difusión de contenidos.

La decana de The Core, Mercedes Agüero, destacó en un comunicado que la participación en este tipo de espacios contribuye a fortalecer "la relación entre el ámbito formativo y la actividad industrial, además de facilitar el acceso de nuevos perfiles a oportunidades profesionales".

El cortometraje ganador recibirá la Biznaga del Festival, será proyectado en las sesiones oficiales y pasará a formar parte del catálogo de Atresplayer, ampliando así su difusión más allá del certamen.

El proceso de selección se desarrollará en varias fases. La inscripción permanecerá abierta hasta el 26 de febrero, mientras que el jurado deliberará hasta el 2 de marzo, fecha prevista para la comunicación de los finalistas. El nombre del proyecto premiado se dará a conocer el 5 de marzo. Posteriormente, la obra formará parte de las proyecciones programadas entre el 5 y el 14 de marzo, y el equipo ganador asistirá a la gala de clausura, donde participará en la alfombra roja.

El panel evaluador estará compuesto por profesionales de distintos ámbitos de la industria audiovisual, entre ellos Eva Patricia Fernández Manzano, Irene García-Martínez, Rubén Stein, Raquel Gómez Troyano, Charly Schmukler, Iván Barredo y Mafalda González-Alegre Gutiérrez.

The Core, perteneciente a la red de educación superior Planeta Formación y Universidades, participa en el certamen dentro de una estrategia que promueve el contacto del alumnado con entornos profesionales y la interacción directa con agentes activos del mercado audiovisual.