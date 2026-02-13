Menú

CRÍTICA DE CINE

Ruta de Escape: un peliculón de la vieja escuela dedicado a los fans de 'Heat'

Chris Hemsworth y Mark Ruffalo protagonizan este thriller de Bart Layton basado en la novela de Don Winslow. Juanma González analiza la cinta.

Ruta de Escape es un thriller policial protagonizado por Chris Hemsworth que marca un giro interesante en su carrera, alejándose del cine de superhéroes y la acción épica para adentrarse en un relato criminal más sobrio y realista. La película está dirigida por Bart Layton y se basa en la novela homónima de Don Winslow, autor reconocido por sus historias intensas y detalladas sobre el mundo del crimen.

En esta crítica en vídeo de Juanma González para el canal @LDCultura valoramos sin spoilers qué tal está la película, que te adelantamos se esfuerza mucho en erigirse en un buen thriller que recuerde a títulos de antaño, alejados de modas. Deja tu like y sigue el canal, activa la campanita para futuras actualizaciones y no te olvides de dejar tu opinión.

Chris Hemsworth interpreta a un ladrón profesional meticuloso, disciplinado y extremadamente inteligente, que vive bajo ese código. Su personaje no es el típico criminal impulsivo, sino alguien calculador, paciente y casi obsesivo con la perfección. Pero un detective (Mark Ruffalo) comienza a notar un patrón distinto...

Visualmente, la película apuesta por una atmósfera elegante y contenida, con paisajes costeros que contrastan con la tensión interna de los personajes. Más que centrarse en explosiones o persecuciones espectaculares, Crime 101 construye su fuerza a través del suspenso, los silencios y la planificación minuciosa de cada robo.

Licenciado en Historia del Arte y Comunicación Audiovisual en la UCM de Madrid. Colaborador en esRadio. Crítico de cine y series en Libertad Digital. Una de las voces del podcast Par-Impar.

