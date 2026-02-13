Ruta de Escape es un thriller policial protagonizado por Chris Hemsworth que marca un giro interesante en su carrera, alejándose del cine de superhéroes y la acción épica para adentrarse en un relato criminal más sobrio y realista. La película está dirigida por Bart Layton y se basa en la novela homónima de Don Winslow, autor reconocido por sus historias intensas y detalladas sobre el mundo del crimen.

Chris Hemsworth interpreta a un ladrón profesional meticuloso, disciplinado y extremadamente inteligente, que vive bajo ese código. Su personaje no es el típico criminal impulsivo, sino alguien calculador, paciente y casi obsesivo con la perfección. Pero un detective (Mark Ruffalo) comienza a notar un patrón distinto...

Visualmente, la película apuesta por una atmósfera elegante y contenida, con paisajes costeros que contrastan con la tensión interna de los personajes. Más que centrarse en explosiones o persecuciones espectaculares, Crime 101 construye su fuerza a través del suspenso, los silencios y la planificación minuciosa de cada robo.