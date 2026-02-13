El director de cine Santiago Segura ha anunciado que este viernes pondrá en preventa las entradas para su nueva película, Torrente presidente, cuyo estreno está previsto para el próximo 13 de marzo.

En un mensaje en 'X', recogido por Europa Press, Segura ha avanzado que este viernes, 13 de febrero, se pondrán a la venta en los cines los pases para la película. "Luego ya sacaremos tráiler y póster, también haremos pases para la prensa especializada, la premiere con alfombra roja para famosetes o lo que sea menester", ha explicado.

El cineasta, que ha reconocido que en España no hay "demasiada tradición de preventa de entradas para películas", ha pedido adelantar un mes la venta para que ese primer fin de semana en la cartelera sea "para los fans de la saga".

"Creo que son ellos los que se merecen ver esta película en primer lugar. Los que llevan años esperando, los que confían en que se lo van a pasar en grande con las nuevas burradas del personaje", ha explicado Santiago Segura.

"Ese fin de semana verán la película sin que nadie se la cuente previamente, sin que les destripen cada cameo y les adelanten cada chiste", ha añadido.

Por todo ello, los fans podrán comprar ya sus entradas, "elegir su cine, su sala y su fila favorita, sus acompañantes ideales y se prepararán para este festival de Torrentismo que se viene". "¡Os veo el 13 de Marzo!", ha concluido en su mensaje.