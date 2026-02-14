El fin de semana de San Valentín llega a los cines una de las historias más tórridas de los últimos tiempos, una versión muy erotizada de Cumbres borrascosas con Margot Robbie y Jacob Elordi como Catherine y Heathcliff. Chris Hemsworth pone la adrenalina con un film de ladrones en Ruta de escape mientras El Vestido nos hará sentir miedo con la reina del terror en España, Belén Rueda. Drama surcoreano con mucho humor negro y una comedia española con Juan Dávila. Sin olvidar el cine de animación, este del bueno. Los repasamos todos.

Pasión y desenfreno con Margot Robbie

La esperada versión de la Cumbres borrascosas de la talentosa Emerald Fennell se perfila como uno de los eventos cinematográficos más significativos de este año. Protagonizada por Margot Robbie y Jacob Elordi, la película ofrece una revisión modernizada del clásico literario de Emily Brontë. La directora ha optado por una narrativa cargada de una fuerte tensión sexual y ciertos anacronismos en el vestuario que aportan una frescura inusual a la historia de Heathcliff y Catherine.

Fotograma de 'Cumbres borrascosas'.

La trama sigue la línea tradicional: un niño de origen gitano (Jacob Elordi) rescatado de la calle por una familia noble venida a menos que termina convirtiéndose en el centro de una tormenta emocional y erótica al alcanzar la edad adulta. La amistad inocente entre el joven y la hija de la familia (Margot Robbie) se volverá en una pasión desenfrenada.

Sin embargo, todo cambia cuando un vecino millonario se muda a la finca de al lado; el casamiento de la joven con el recién llegado solucionaría los problemas económicos de su familia. ¿En qué lugar queda Heathcliff en la vida de Catherine? ¿Podrá Heathcliff digerir el rencor tras ser rechazado por su amor de juventud, quien eligió casarse con un hombre rico?

La directora ha erotizado la trama con escenas cargadas de sensualidad. No escatima, además, en escenas sexuales, algunas muy peculiares. Por ejemplo, Catherine asiste a un encuentro sexual entre criados en un establo donde el joven llega a usar un bocado de doma y una fusta con su pareja ocasional. En otras se roza el sadismo. Todo está al servicio de una Margot Robbie y Jacob Elordi que rezuman pasión en cada escena. Un relato de pasión, obsesión y destrucción.

Título original: Wuthering Heights

Género: Drama - Romántica

País: Estados Unidos

Año: 2026

Duración: 136 minutos

Dirección: Emerald Fennell

Reparto: Margot Robbie (Catherine Earnshaw), Jacob Elordi (Heathcliff), Hong Chau (Nelly Dean), Shazad Latif (Edgar Linton)

Fecha de estreno en España: 13 de febrero de 2026

Distribuidora: Warner Bros.

Jacob Elordi y Margot Robbie en 'Cumbres borrascosas'.

Ladrones y persecuciones espectaculares

Para los amantes de la acción pura, la recomendación de la semana es Ruta de escape. Dirigida por Bart Layton, esta película cuenta con un reparto estelar encabezado por Chris Hemsworth, Mark Ruffalo y Halle Berry. La historia gira en torno a un ladrón de guante blanco (Chris Hemsworth) con un código ético muy estricto: sus robos se dirigen únicamente contra bienes asegurados por grandes compañías, evitando siempre causar daños personales.

El conflicto surge cuando un astuto policía, interpretado por Mark Ruffalo, identifica un patrón en los atracos, cometidos siempre en torno a la autopista 101. En Ruta de escape no encontramos acción por acción, sino que estamos ante un relato con un trasfondo de personajes bien construido que justifica cada descarga de adrenalina en la gran pantalla.

Título original: Crime 101

Género: Thriller - Crimen

País: Reino Unido - Estados Unidos

Año: 2026

Duración: 139 minutos

Dirección: Bart Layton

Reparto: Chris Hemsworth (Davis), Halle Berry (Sharon Coombs), Mark Ruffalo (Detective "Lou" Lubesnik), Barry Keoghan (Ormon), Monica Barbaro (Maya), Corey Hawkins (Detective Tillman), Nick Nolte (Money), Jennifer Jason Leigh (Angie), Tate Donovan (Monroe)

Fecha de estreno en España: 13 de febrero de 2026

Distribuidora: Sony Pictures

'Ruta de escape'.

Asesinar a su competencia

Desde Corea del Sur llega una propuesta mucho más cruda y perturbadora titulada No hay otra opción. Bajo la dirección del aclamado Park Chan-wook, el filme es una adaptación de un relato que ya fue llevado al cine anteriormente bajo el título de Arcadia por Costa-Gavras. La película explora la desesperación de un hombre de mediana edad que, tras dedicar veinticinco años a su empresa, es despedido de forma fulminante.

Ante la falta de ayudas y el riesgo de perder su hogar, el protagonista decide que la única forma de recuperar su estatus es eliminando físicamente a su competencia directa para el nuevo puesto. La película es una obra extremadamente violenta y sangrienta, donde el ingenio macabro del director brilla al retratar la lucha descarnada por la supervivencia laboral.

Título original: Eojjeolsuga Eobsda

Género: Comedia - Thriller - Cine negro

País: Corea del Sur

Año: 2025

Duración: 139 minutos

Dirección: Park Chan-wook

Reparto: Lee Byung-Hun (Man-soo)

Fecha de estreno en España: 13 de febrero de 2026

Distribuidora: MUBI

'No hay otra opción'.

Terror y comedia con sello español

El cine español también reclama su espacio con dos estrenos de géneros opuestos. Por un lado, El vestido devuelve a Belén Rueda su trono como la reina del terror en España. Dirigida por Jacob Santana, la película arranca con una mudanza a una casa aparentemente idílica que pronto revela secretos oscuros vinculados a una prenda encontrada en el altillo.

La trama entrelaza el bullying que sufre la hija de la protagonista con fenómenos paranormales que pondrán a prueba la cordura y el instinto de protección de la madre. La atmósfera de tensión se mantiene constante, logrando que el espectador se sumerja en una pesadilla doméstica de la que parece no haber salida.

Título original: El vestido

Género: Terror

País: España

Año: 2026

Duración: 85 minutos

Dirección: Jacob Santana

Reparto: Belén Rueda (Alicia), Vera Centenera (Carla), Elena Irureta, Antonio Molero, Santiago Molero

Fecha de estreno en España: 13 de febrero de 2026

Distribuidora: AF Pictures

Por otro lado, la comedia Castigo divino presenta a un histriónico Juan Dávila en el papel de un enfermero pícaro y buscavidas que organiza timbas en los sótanos de un hospital. Su vida da un giro inesperado cuando se cruza con un misterioso personaje interpretado por Lolita, quien le entrega una caja que lo vincula a una misión celestial. El protagonista se ve obligado a actuar como una especie de ángel de la guarda, protegiendo a los demás sin poder obtener beneficio propio. La cinta utiliza el humor para reflexionar sobre la redención y los dones personales, ofreciendo una propuesta divertida y profunda a partes iguales.

Finalmente, la oferta se completa con la cinta de animación Como cabras, producida por el estudio Sony. A diferencia de otros títulos menores del género, es una película de animación con mayúsculas, capaz de entretener tanto a niños como a adultos gracias a su ritmo frenético. La historia se centra en Will, una pequeña cabra que sueña con triunfar en el rugebol, un deporte salvaje que combina el baloncesto con entornos de riesgo extremo como fuego o hielo.

Pincha en el audio para descubrir todos los detalles sin spoilers.