La policía woke va a por 'El silencio de los corderos' 35 años después de su estreno

Nuevo ataque revisionista de los puntales ideológicos de la izquierda contra una película del pasado. Pero esta vez es de un pasado más reciente, 1991, apenas 35 años. Nos referimos a El silencio de los corderos y su representación de Buffalo Bill, el villano de la historia, que la comunidad trans asegura que es erróneo.

El personaje interpretado por Ted Levine es visto ahora como una representación errónea de la identidad trans. El propio actor reconoce que "hay ciertos aspectos de la película que no se sostienen muy bien. Todos sabemos más, y yo soy mucho más consciente de los problemas de las personas trans. Hay algunas líneas en ese guion y en la película que son desafortunadas."

Así lo asegura en un extenso artículo en The Hollywood Reporter, en los que se aborda el legado de la película ganadora de cinco Oscar desde esa óptica concreta, calificándola de conflictiva.

Levine asegura que no lo interpretó como gay o como trans, sino como un "hombre heterosexual desquiciado". Ahora, con los estándares de representación de 2026, su caracterización está "totalmente mal", reconoce.

El productor Edward Saxon [reconoció]: "No fuimos lo suficientemente sensibles al legado de muchos estereotipos y su capacidad para causar daño." Aun así, subraya que no hubo mala fe: "Hay arrepentimiento, pero no surgió de ninguna mala intención."

En todo caso, las declaraciones han suscitado debate en la comunidad, no solo trans. ¿Puede o debe exigirse a una creación artística de hace treinta años resistir las categorizaciones actuales? ¿Debe una obra artística releerse bajo estos estándares?

El productor de la cinta culpa al libro de Thomas Harris, al que todo el mundo trataba de atenerse. "Buffalo Bill era una personalidad aberrante, no era gay o trans. Estaba enfermo. En ese punto, erramos.", dice, pidiendo disculpas por las sensibilidades de esos colectivos que pudieron herir con el personaje de ficción.

En todo caso, el legado de Clarice Starling y Hannibal Lecter fue toda una franquicia literaria y cinematográfica que inició la moda del thriller psicológico de los noventa y todavía hoy puede calificarse como el mayor éxito del género en cuanto a premios se refiere.