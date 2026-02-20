Una comedia de enredo de las de toda la vida, pero eso sí, con un humor negro bastante marcado. Eso es El fantasma de mi mujer, una trama criminal donde un marido cree ver a su mujer asesinada, solo que no murió ella sino otra persona. ¿Lo entiendes? El personaje de Javier Rey tampoco durante esta comedia dirigida por María Ripoll.

Fernando vive un matrimonio tranquilo con María mientras tiene un lío con Julia. Una noche recibe la llamada de su amante diciéndole que acaba de atropellar a María. Un accidente, vamos, que no quería matarla, pero que necesita ayuda para deshacerse del cadáver. Desbordado por los acontecimientos, Fernando finge ante la policía que su mujer le ha abandonado, hasta que le entra una llamada de… ¿María? Desde ese momento, Fernando cree escuchare incluso ver a su mujer a todas horas y en todas partes. ¿Es el infierno de la culpa… o existe otra explicación?

En esta videcrítica de Juanma González para el canal @LDCultura de Libertad Digital y esRadio, te contamos qué tal está esta divertida comedia española hecha al modelo del screwball comedy de décadas atrás que practicaron grandes cineastas clásicos norteamericanos.

La nueva película de la directora de Ahora o nunca o No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas está protagonizada por Javier Rey (serie Fariña), Loreto Mauleón (La buena letra), María Hervás (serie Machos Alfa) y Marco Cáceres (La trinchera infinita), con la colaboración de la nominada al Goya Macarena Gómez (Musarañas, La que se avecina).