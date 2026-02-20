La sensualidad que impactó a Hollywood: King Vidor y la leyenda de Duelo al sol

El cine clásico recupera su espacio en Kilómetro Cero con el análisis de uno de los wésterns más ambiciosos y controvertidos de la historia de Hollywood: Duelo al sol (Duel in the Sun). Dirigida por King Vidor en 1946, la cinta destaca por un despliegue técnico y un reparto de estrellas que incluye a Jennifer Jones, Joseph Cotten y un Gregory Peck alejado de sus papeles habituales de hombre íntegro.

La trama sitúa al espectador en el conflicto de Perla Chaves, una joven mestiza acogida por la familia del senador Jackson McCanles (Lionel Barrymore) tras el ajusticiamiento de su padre. La llegada de Perla a la hacienda de su tía Laura (Lillian Gish) actúa como catalizador de las fracturas internas del clan, especialmente entre los dos hijos del senador: el recto Jesse y el rebelde y peligroso Lewt.

Antolín de la Torre subraya en esRadio la magnitud de la producción de David O. Selznick: "Estamos ante una película que Selznick concibió para ser 'la nueva Lo que el viento se llevó'. Es un wéstern desmesurado, lleno de color, pasión y una sensualidad que para 1946 resultó absolutamente impactante". Según el crítico, el personaje de Jennifer Jones es el epicentro de la tragedia: "Es el motor de una tragedia griega trasladada a Texas. Su presencia en la casa de los McCanles dinamita la estabilidad de una familia que ya estaba rota por dentro".

Un reparto de leyenda

Más allá de su pareja protagonista, la cinta cuenta con secundarios de la talla de Walter Huston, Harry Carey o Charles Bickford. De la Torre destaca especialmente el cambio de registro de su protagonista masculino: "Es fascinante ver a Gregory Peck en un registro tan oscuro. Aquí no es el héroe íntegro al que nos acostumbró; es el hijo ingobernable, Lewt, un hombre amoral y violento que representa la cara más salvaje del sueño americano".

La dirección de Vidor, marcada por su fuerza expresiva, logra que la lucha entre los hermanos trascienda el wéstern convencional para convertirse en una obra épica de redención y odio.