El "pánico" de Javier Rey ante su escena más surrealista: "Me cagaba de miedo"

Un hombre que lo tiene todo y decide complicarse la vida teniendo una amante. Un día recibe la llamada de ésta, ha matado "accidentalmente" a su mujer atropellándola varias veces y le pide ayuda para ocultar el cadáver. Este hombre se ve obligado a gestionar la aparición del cadáver de su esposa mientras intenta mantener su relación con su amante. ¿Realidad o paranoia? Esta es la premisa de la comedia El fantasma de mi mujer.

María Ripoll, directora de la película, y Javier Rey, su actor protagonista, ha visitado esCine donde han abordado la trama de la cinta que combina la infidelidad, el crimen y el humor negro. Los invitados destacan que, pese a lo macabro del punto de partida, la película busca la carcajada a través de situaciones que se escapan de todo control.

Los amantes escondiendo el cadáver en 'El fantasma de mi mujer'.

Javier Rey describe a su personaje, Fernando, como "un cobardica" que a lo largo de la trama sufre el castigo por sus actos, el karma empieza a cebarse con él de una manera implacable. "Las tortas que recibe están muy bien merecidas". Rey confiesa que, aunque como actor suele defender a sus personajes, en este caso disfruta viendo cómo el destino le devuelve a Fernando cada una de sus malas decisiones, situándolo en escenarios cada vez más surrealistas y cómicos por su patetismo.

La directora, María Ripoll, revela que las principales influencias para este proyecto beben directamente del cine clásico de Hollywood. Menciona en esRadio a referentes de la talla de Billy Wilder o Cukor, y películas emblemáticas como La fiera de mi niña o Con la muerte en los talones. La intención era crear un enredo criminal que recordara a esas comedias de ritmo frenético, pero con un toque moderno y surrealista que evoca en ciertos momentos el estilo de los hermanos Coen en Fargo.

Ripoll asegura categórica que "Javier Rey es el Cary Grant español al 100%". La directora alaba la capacidad del actor para transitar "por la alta comedia de una manera natural y valiente", destacando "su vis cómica y su habilidad para deconstruir al personaje conforme avanza la historia". Por su parte, el actor recibe el cumplido con humildad: "me falta un pañuelo para limpiarme la baba" y ha señalado que trabajar con Ripoll le ha permitido explorar registros muy diferentes a sus trabajos anteriores.

La conversación aborda también la dificultad técnica de rodar humor. "María es muy generosa. El tema de la comedia parece que vamos a pasárnoslo bien: grabamos unas cositas, lo lleva a montaje, meneamos la coctelera y tenemos una peliculita", explica Javier Rey. Pero la realidad es muy distinta. "No he hecho un trabajo para construir a Fernando tan diferente de lo que suelo hacer habitualmente para el drama. Te puedo garantizar que cuando el tipo lo pasaba mal, yo lo pasaba mal".

Javier Rey en 'El fantasma de mi mujer'.

Tanto el actor como la directora coinciden en que la comedia es mucho más compleja que el drama, requiriendo un tempo y ritmo matemáticos. Javier Rey insiste en que no se trata simplemente de ir al set a pasarlo bien, sino que es un trabajo de precisión donde el montaje posterior juega un papel crucial para que el gag funcione y no se pierda la frescura de la interpretación original.

El reparto de la película es otro de los pilares fundamentales con nombres como Loreto Mauleón, cuya capacidad para la comedia ha sorprendido gratamente a todos, María Hervás y Macarena Gómez. María Ripoll explica que su enfoque de dirección para esta cinta se basó en la búsqueda de la verdad dentro del absurdo. Para ella, lo más importante es que los actores no fuercen el chiste, sino que vivan su drama real como si fuera una tragedia. Es precisamente esa seriedad de los personajes ante situaciones ridículas lo que genera la comedia británica que tanto admira la directora, donde el espectador se ríe del sufrimiento genuino de los protagonistas.

La escena a la que Javier Rey tenía pánico

En un momento dado Fernando desesperado por el acecho del fantasma de su mujer decide invocarla. Javier Rey cuenta en esCine que "tenía apuntado en mi calendario en rojo ese día y lo hablaba con María, que actuaba no como directora sino como psicóloga, me decía: "está bien, no pasa nada, lo tenemos trabajado". Sin embargo el actor reconoce que tenía "pánico, me cagaba de miedo" ante esa escena en la que tenía que invocar al fantasma de su mujer, "yo pensaba: me tengo que poner delante de todo el equipo para hacer esto". El resultado es: "que se lo pasó en grande", apunta María Ripoll.

Tener una amante cuando tienes el amor de tu vida

Javier Rey habla de "relaciones líquidas" y cuenta que "puedes tener el amor verdadero al lado tuyo durante un montón de años, pero simplemente el paso de los años hace que consideres que a lo mejor ese amor verdadero ya no sea tan verdadero, hasta que sales ahí fuera y te das cuenta que lo que tenías era increíble, y lo de fuera no valía tanto la pena".

María Hervás, la amante, en 'El fantasma de mi mujer'.

En El fantasma de mi mujer, "al final hacemos un escarmiento de un tipo que se despista mucho, se equivoca; más que caer bien es como que te apiadas de él". Como curiosidad del rodaje, María menciona que llegaron a filmar dos finales diferentes.

La complejidad de la trama y la evolución de los personajes hicieron que la directora dudara hasta el último momento sobre cuál era el desenlace más coherente y divertido. Esta decisión de contar con varias opciones en la sala de edición demuestra la flexibilidad creativa que ha tenido el proyecto, permitiendo que la historia respire y encuentre su mejor versión posible durante el proceso de postproducción.

