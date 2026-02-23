Cortafuego, estrenada en Netflix, es un film convencionalmente extraño. Por un lado, siente la necesidad de aclarar la definición de cortafuegos, una franja libre de vegetación para atajar incendios, al tiempo que explota a todo trapo la relación simbólica de ese fuego con los recuerdos, la angustia que mueve a los protagonistas. Porque el incendio del film de David Victori (No matarás, El pacto) no es la principal trama del film, centrado en la desaparición de una niña en el peor momento posible.

Perjudicada por una estética convencional y unas interpretaciones un tanto dramáticas, Cortafuego es, sin embargo, un film interesante capaz de generar interés y tensión. Victori mete al espectador en una espiral muy rápida de sospecha y pánico que deja la razón a un lado, licencia que permite al film jugar sus bazas al desnudo. Es, también, una que sabe jugar con las expectativas de un espectador que de pronto se replantea (o no) su identificación con la familia protagonista.

Tras su aspecto genérico de estrenos TV para streaming hay un largometraje hábil a la hora de mantener en vilo, donde el fuego que lo arrasa todo parece una metáfora destinada a limitar el plazo de las acciones y que se vale de los prejuicios del espectador para manejarlo. Pese a lo señalado de la puesta en escena, el aprovechamiento del escenario natural es bueno y la apuesta por lo sentimental resulta reconfortante, aunque a la vez resulte un tanto límite.

Donde Cortafuego no gana especialmente es en unas interpretaciones sentimentales que no complementan sino que refuerzan la planicie de los personajes, y que los convierte en peones un tanto molestos de la trama. Eso, y los modismos y vicios de la imagen de estreno de plataforma actual (la película los tiene todos) quitan empaque a una fábula de suspense con algunas sorpresas y aristas que tratar.