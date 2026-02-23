Los Bafta de este año no se libraron de cierta dosis de escándalo al margen de los premios. Y que el causante fuea el activista del síndrome de Tourette, y afectado por la enfermedad, John Davidson, no ha evitado la escandalera.

Los actores Michael B. Jordan y Delory Lindo, ambos afroamericanos, se encontraban en el escenario presentando la categoría de mejores efectos visuales. La pareja protagoniza Sinners, Los Pecadores, una de las peliculas más aclamadas de la temporada que acabó la noche con tres galardones (mejor guión original, mejor banda sonora y mejor actriz de reparto) pero la impresión de convertirse en una de las perdedoras de la noche.

El imprevisto surgió cuando John Davidson, enfermo de Tourette en cuya vida se basa la película Incontrolable (I Swear) gritó la palabra "¡negros!" ante unos visiblemente molestos Jordan y Lindo, que llegaron a quedarse en silencio. Precisamente, el actor Robert Aramayo resultó premiado como mejor actor con el Bafta por su papel inspirado en Davidson en la que fue una de las sorpresas de la noche.

Tourette’s campaigner John Davidson shouted the N-word while Michael B. Jordan and Delroy Lindo were on stage at the BAFTA Film Awards Host Alan Cumming thanked the audience for their understanding after several outbursts throughout the event https://t.co/h4Ekla5keG pic.twitter.com/8l6JLh6hHG — philip lewis (@Phil_Lewis_) February 22, 2026

La organización advirtió previamente que Davidson estaba en la platea y podían producirse episodios incómodos, pero el revuelo montado manifiesta lo poco dadas que son las celebridades a tolerar exabruptos como los del afectado, incluso pese a si han aprovechado de su condición para hacer una película.

Davidson, que profirió la palabra de manera involuntaria, optaría más tarde por abandonar la ceremonia de premios de manera voluntaria, que contó con la asitencia de miembros de la Familia Real británica como Guillermo y Catalina, apenas horas después de la detención del príncipe Andrés por su vinculación al caso Epstein.

El síndrome de Tourette es una enfermedad sin cura en la que la persona afectada puede emitir sonidos y palabras ofensivas, y que no representan el verdadero pensamiento del afectado. Davidson, por tanto, no tenía control sobre su lenguaje en el momento clave.

El presentador de los BAFTA, el actor escocés Alan Cumming, explicó los síntomas de Davidson, que fue diagnosticado a los 25 años, y agradeció al público la comprensión ante el imprevisto. Algunos en la platea de los premios exigieron a Davidson que se callara, después de algunos otros exabruptos como un sonoro "cállate" durante el discurso introductorio de Sara Putt, o un "jódete" cuando los directores de Boong ganaron el premio.

BAFTA’s host Alan Cumming asks for "understanding" after man with Tourette’s yelled the N-Word at black actors presenting an award. Tourette’s activist John Davidson shouted the N-Word, ‘F**k you’, ‘hey’ and ‘shut the f**k up’ during the awards ceremony. The awards host later… pic.twitter.com/vwt5MuByl2 — Oli London (@OliLondonTV) February 23, 2026

"Quizás hayan notado un lenguaje fuerte de fondo. Esto puede ser parte de cómo el síndrome de Tourette se manifiesta en algunas personas, ya que la película explora esa experiencia. Gracias por su comprensión y por ayudar a crear un espacio respetuoso para todos", explicó Cumming, que más tarde extendería sus disculpas.

Nada ha evitado, sin embargo, comentarios sobre el supuesto racismo de Davidson y reflexiones sobre tolerancia pero poco tolerantes con el enfermo.