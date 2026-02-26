Ana Belén arremete contra el "machismo" de Juanma Bajo Ulloa por criticar el cine 'woke' español

La actriz y cantante Ana Belén, que esta semana estrena la película Islas en cines españoles, ha arremetido duramente contra el director Juanma Bajo Ulloa, que ha removido los cimientos de gran parte de la comunidad artística española con su presencia en el programa de Iker Jiménez, Horizonte, y sus duras críticas a la ideología "woke" imperante en los últimos años.

Entre otras cuestiones, Bajo Ulloa -que estrenó recientemente la película El Mal, todavía en cartel- señaló que el sistema de subvenciones del que depende en exceso el cine patrio ha anulado su diversidad y creatividad, convirtiéndolo en un mecanismo más de control ideológico.

Unas ayudas que, solo en el apartado de igualdad, pueden sumar al total hasta ocho puntos (tener una directora da 3), lo que puede declinar la balanza hacia uno u otro sexo solo en base a la subvención, es decir, una situación de discriminación positiva que le ha dificultado acceder a proyectos pese a su experiencia.

"Conseguir una subvención requiere una serie de puntos. Hay, por ejemplo, cien puntos y unos cuantos son subjetivos. Y luego hay otros condicionantes que tienen que ver con tu currículum, si has conseguido una televisión... Bien, os puedo decir que mi currículum puede tener tres puntos de cien. Pero si yo salgo a la calle y busco a una chica que no tenga ningún currículum y la pongo de productora, directora y guionista de mi película, tiene diez puntos o doce puntos".

Las muy explícitas palabras de Bajo Ulloa, ciertamente poco habituales en el cine español, han escocido sobremanera al sector. Y uno de los primeros contrapesos lanzados ha sido el de Ana Belén, que se refiere a las ayudas que sí ha obtenido El Mal de Juanma Bajo Ulloa para, supuestamente, desarmar sus afirmaciones.

"Es machismo puro y me parece que es engañoso porque está ocultando datos económicos muy importantes de ayudas a su película", ha asegurado la artista en una entrevista con Europa Press, con motivo de 'Islas', su nueva película dirigida por Marina Seresesky, que se estrena este viernes en cines.

En todo caso, las ayudas a El Mal no influyen en el significado de unas palabras que han irritado por otras razones. Bajo Ulloa se cuestiona los criterios a la hora de repartirlas, no las ayudas, asegurando que el dinero del contribuyente a solo ese "cine 'woke'" en el que se le da visibilidad y voz a temas como "inclusión o paridad" para "entrar dentro", algo que para Bajo Ulloa está "impuesto". "Si simplemente tu película es una película independiente, libre, que cuenta una historia a la que tú quieres contar, no entras en esos parámetros o tienes muy pocas posibilidades", dijo en el programa de Iker Jiménez.