Loles León culpa a Montoro de sus problemas económicos: "Me quedé con 2000 euros en la cuenta"

Loles León continúa imparable a sus 75 años, y sin que la palabra jubilación se le haya pasado nunca por la cabeza. La actriz visitó La Revuelta de David Broncano para presentar su nuevo proyecto como presentadora, Zero dramas, un programa de debates centrado en la sexología que se estrenará en La 2 de RTVE el próximo 8 de marzo. Está convencida de que conseguirá que los telespectadores "se quiten el drama a través de temas muy divertidos" que comentará junto a sus invitados y a una sexóloga que resolverá las dudas del público.

"Estoy mejor que nunca. ¡Mira qué piernas, cómo estoy!", bromeó presumiendo orgullosa de piernas con unos minishorts de lentejuelas negros de vértigo, botines de tacón cuadrado y una original chaqueta entallada asimétrica. "Tengo 75 años y estoy muy bien", reveló, bromeando entre risas con que el secreto de su 'eterna juventud' es "haber tenido muchos calvos en mi vida, y eso a pesar de tener diabetes tipo 2 y la menopausia".

No es lo único, ya que como apuntó "siempre he tenido mucha hambre de cumplir mis sueños". "Los he cumplido y los sigo cumpliendo a día de hoy. Hay que cumplir los sueños cueste lo que cueste", expresó, dejando claro que para llegar a donde uno quiere hay que tener "carácter y energía", y no dejarse "avasallar".

Soltera y sin ganas de enamorarse porque como reveló rotunda "no necesito a nadie", "le di la patada al último hace tiempo porque era hora de trabajar". Loles es una de las actrices más importantes de nuestro país y, al margen de ser una 'chica Almodóvar', sus papeles en series y películas de éxito como 'La que se avecina', o 'Padre no hay más que uno' le han granjeado una inmensa popularidad.

Sin embargo, lejos de lo que cabría pensar, su patrimonio no es ni mucho menos millonario, como confesó cuando Broncano le hizo su clásica pregunta de "¿cuánto dinero tienes en el banco?". "Ha entrado mucho pero no se ha quedado, por circunstancias de la vida. Por un señor que se llama de apellido Montoro. Había una sociedad limitada y era transparente pero de repente cambian el criterio, no la ponen transparente y te piden todo lo que habías desgravado años atrás. Con intereses y con multas", reveló en referencia al conflicto que tuvo con Hacienda y que la dejó en la ruina.

"Yo con 72 años, en el 2022, me quedé con 2.000 euros en la cuenta. Lo pagué todo porque me embargaron la cuenta, todo lo que entraba, se lo llevaban. Perdí mi apartamento de Ibiza", relató con sinceridad, dejando claro que lejos de hundirse, la solución fue trabajo, trabajo y trabajo: "Fíjate cómo soy que yo me reinvento y no me he bajado las mangas todavía y trabajé en cuatro y cinco trabajos con 72 años, y me iba de una punta de España a otra en autobuses, y hacía 'Padre no hay más que uno', 'La que se avecina', 'Una noche con ella' y 'Tu cara me suena'. ¡Todo de golpe!".

"Acabo de vender mi casa y ahora ya me estoy recuperando", ha zanjado, confirmando así que se ha desprendido del espectacular piso de más de 150 metros cuadrados con vistas a la Catedral de La Almudena en el que ha vivido parte de su vida.