La historia de Los Miserables. El Origen comienza cuando Jean Valjean sale de prisión tras años de condena y se enfrenta a una sociedad que lo empuja a seguir siendo lo que creen que es: un hombre miserable. rancia, 1815. Rechazado por todos, encuentra refugio en casa del obispo Myriel, su hermana y su sirvienta. Sorprendido por una bondad que no comprende, Valjean deberá elegir entre el odio que lo consume o la posibilidad de redención que se le ofrece.

En esta videocrítica de Juanma González para @LDCultura te contamos qué tal está esta ambiciosa pero intimista película francesa que allí se estrenó el pasado mes de noviembre, debutando en la quita posición de la taquilla y siendo vista en salas por más de 350.000 espectadores.

Dirigida por Eric Bresnard y protagonizada por Gregory Gadebois en el papel de Jean Valjean, supone una nueva colaboración entre director y actor tras La primera escuela, estrenada hace pocos meses en España. Y, al igual que aquella, supone un ejercicio de clasicismo poco habitual en el cine actual, poniendo el acento en la moralidad y la psicología de los personajes y no tanto en la acción. La orquilla temporal en la que se desarrolla el film es, de hecho, bastante contenida y limitada.

Pero todo eso te lo contamos en la videocrítica de esta película que, por momentos, tiene aroma a western introspectivo al estilo Clint Eastwood. No te olvides de dejar un comentario y tu "like", además de seguir el canal para futuras actualizaciones.