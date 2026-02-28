En 1999, cuando se estrenó El Club de la Lucha, la película de David Fincher fue considerada una relativa e indescifrable decepción. Con un contenido marcadamente antisistema, la película ha resistido el paso del tiempo y no solo por la alucinante estetica habitual de los productos de Fincher, sino por haber visto venir muchos movimientos y acontecimientos históricos que vendrían.

Protagonizada por Edward Norton, Brad Pitt y Helena Bonham Carter, la cinta se ha convertido en una obra de culto por su crítica social, su estilo visual innovador y su profunda exploración psicológica.

Y a ello se lanzan los chicos de Par-Impar en compañía de Marina de la Torre, conocida en redes como Anima Marina y autora de autora del libro Autodestrucción woke: Auge y declíve de los cultos posmodernos (Editorial B). Con la obra en la mano analizamos la mítica película incomprendida en los noventa pero hoy todavía de plena actualidad.

Uno de los aspectos más destacados del filme es su crítica al consumismo y a la cultura corporativa. El giro final, ampliamente reconocido como uno de los más impactantes del cine moderno, redefine por completo la percepción de la historia.

A pesar de la controversia inicial por su violencia explícita, El club de la lucha fue revalorizada con el tiempo y hoy es considerada una película influyente que invita a cuestionar las estructuras sociales y la identidad personal en el mundo contemporáneo.