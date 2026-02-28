Menú

Premios Goya

Ganadores Premios Goya 2026: Lista completa de premiados

Los Premios Goya celebran la 40ª edición reafirmándose como la gran cita anual del cine español. La gala reúne a actores, directores, guionistas, productores y técnicos en una noche marcada por la emoción, los discursos reivindicativos y el reconocimiento a los trabajos más destacados del último año.

A lo largo de la noche se irán desvelando los ganadores de todas las categorías, desde interpretación y dirección hasta guion, música o fotografía, en una edición que a priori se debate entre las raves en desiertos o espiritualidad de un convento de clausura.

Mejor actriz de reparto

  • Elvira Mínguez por La cena

  • Nagore Aranburu por Los domingos

  • Miriam Gallego por Romería

  • Elena Irureta por Sorda

  • María de Medeiros por Una quinta portuguesa

Mejores efectos especiales

  • Enemigos

  • Gaua

  • Los tigres

  • Sirât

  • Un fantasma en la batalla

Mejor película documental

  • Todos somos Gaza

  • Eloy de la Iglesia, adicto al cine

  • Flores para Antonio

  • Tardes de soledad

  • The Sleeper. El Caravaggio perdido

Mejor música original

  • El talento

  • Leo & Lou

  • Los tigres

  • Maspalomas

  • Sirât

Mejor montaje

  • Ciudad sin sueño

  • Los domingos

  • Los tigres

  • Sirât

  • Un fantasma en la batalla

Mejor actor de reparto

  • Miguel Rellán por El cautivo

  • Juan Minujín por Los domingos

  • Kandido Uranga por Maspalomas

  • Tamar Novas por Rondallas

  • Álvaro Cervantes por Sorda

Mejor actor revelación

  • Antonio Toni Fernández Gabarre por Ciudad sin sueño

  • Julio Peña por El cautivo

  • Hugo Welzel por Enemigos

  • Jan Monter Palau por Estrany Riu

  • Mitch por Romería

Mejor película iberoamericana

  • Belén (Argentina)

  • La misteriosa mirada del flamenco (Chile)

  • La piel del agua (Costa Rica)

  • Manas (Brasil)

  • Un poeta (Colombia)

Mejor maquillaje y peluquería

  • El cautivo

  • Gaua

  • La tregua

  • Maspalomas

  • Sirât

Mejor canción original

  • Caigan las rosas blancas

  • Flores para Antonio

  • Hasta que me quede sin voz

  • La cena

  • Parecido a un asesinato

Mejor sonido

  • El cautivo

  • Los domingos

  • Los tigres

  • Sirât

  • Sorda

Mejor dirección de producción

  • Ciudad sin sueño

  • El cautivo

  • Los domingos

  • Los tigres

  • Sirât

Mejor dirección de fotografía

  • Ciudad sin sueño

  • Los domingos

  • Los tigres

  • Maspalomas

  • Sirât

Mejor cortometraje de animación

  • Buffet Paraíso

  • Carmela

  • El corto de Rubén

  • El estado del Alma

  • Gilbert

Mejor cortometraje documental

  • Disonancia

  • El santo

  • La conversación que nunca tuvimos

  • The Painter’s Room

  • Zona wow

Mejor cortometraje de ficción

  • Ángulo muerto

  • De sucre

  • El cuento de una noche de verano

  • Sexo a los 70

  • Una cabeza en la pared

Mejor diseño de vestuario

  • El cautivo

  • Gaua

  • La cena

  • Los domingos

  • Romería

Mejor dirección novel

  • Ion de Sosa por Balearic

  • Jaume Claret Muxart por Estrany Riu

  • Gemma Blaco por La furia

  • Gerard Oms por Muy lejos

  • Eva Libertad por Sorda

Mejor película de animación

  • Bella

  • Decorado

  • El tesoro de Barracuda

  • Norbert y Olivia

  • El terremoto invisible

Mejor actriz revelación

  • Nora Hernández por La cena

  • Blanca Soroa por Los domingos

  • Elvira Lara por Los domingos

  • Llúcia García por Romería

  • Miriam Garlo por Sorda

Mejor dirección de arte

  • El cautivo

  • La cena

  • Los tigres

  • Maspalomas

  • Sirât

Mejor película europea

  • Cónclave

  • La chica de la aguja

  • Unfolding

  • Un simple accidente

  • Valor sentimental

Mejor guion adaptado

  • Ciudad sin sueño

  • La buena letra

  • La cena

  • Romería

  • Sorda

Mejor guion original

  • Los domingos

  • Maspalomas

  • Sirât

  • Un fantasma en la batalla

  • Una quinta portuguesa

Mejor actor protagonista

  • Alberto San Juan por La cena

  • Miguel Garcés por Los domingos

  • Jose Ramón Soroiz por Maspalomas

  • Mario Casas por Muy lejos

  • Manolo Solo por Una quinta portuguesa

Mejor actriz protagonista

  • Ángela Cervantes por La furia

  • Patricia López Arnaiz por Los domingos

  • Antonia Zegers por Los Tortuga

  • Nora Navas por Mi amiga Eva

  • Susana Abaitua por Un fantasma en la batalla

Mejor dirección

  • Carla Simón por Romería

  • Oliver Laxe por Sirât

  • Alauda Ruiz de Azúa por Los domingos

  • Aitor Arregi y José Mari Goenaga por Maspalomas

  • Albert Serra por Tardes de soledad

Mejor película

  • La cena

  • Los domingos

  • Maspalomas

  • Sirât

  • Sorda

