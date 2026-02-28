Los Premios Goya celebran la 40ª edición reafirmándose como la gran cita anual del cine español. La gala reúne a actores, directores, guionistas, productores y técnicos en una noche marcada por la emoción, los discursos reivindicativos y el reconocimiento a los trabajos más destacados del último año.
A lo largo de la noche se irán desvelando los ganadores de todas las categorías, desde interpretación y dirección hasta guion, música o fotografía, en una edición que a priori se debate entre las raves en desiertos o espiritualidad de un convento de clausura.
Mejor actriz de reparto
-
Elvira Mínguez por La cena
-
Nagore Aranburu por Los domingos
-
Miriam Gallego por Romería
-
Elena Irureta por Sorda
-
María de Medeiros por Una quinta portuguesa
Mejores efectos especiales
-
Enemigos
-
Gaua
-
Los tigres
-
Sirât
-
Un fantasma en la batalla
Mejor película documental
-
Todos somos Gaza
-
Eloy de la Iglesia, adicto al cine
-
Flores para Antonio
-
Tardes de soledad
-
The Sleeper. El Caravaggio perdido
Mejor música original
-
El talento
-
Leo & Lou
-
Los tigres
-
Maspalomas
-
Sirât
Mejor montaje
-
Ciudad sin sueño
-
Los domingos
-
Los tigres
-
Sirât
-
Un fantasma en la batalla
Mejor actor de reparto
-
Miguel Rellán por El cautivo
-
Juan Minujín por Los domingos
-
Kandido Uranga por Maspalomas
-
Tamar Novas por Rondallas
-
Álvaro Cervantes por Sorda
Mejor actor revelación
-
Antonio Toni Fernández Gabarre por Ciudad sin sueño
-
Julio Peña por El cautivo
-
Hugo Welzel por Enemigos
-
Jan Monter Palau por Estrany Riu
-
Mitch por Romería
Mejor película iberoamericana
-
Belén (Argentina)
-
La misteriosa mirada del flamenco (Chile)
-
La piel del agua (Costa Rica)
-
Manas (Brasil)
-
Un poeta (Colombia)
Mejor maquillaje y peluquería
-
El cautivo
-
Gaua
-
La tregua
-
Maspalomas
-
Sirât
Mejor canción original
-
Caigan las rosas blancas
-
Flores para Antonio
-
Hasta que me quede sin voz
-
La cena
-
Parecido a un asesinato
Mejor sonido
-
El cautivo
-
Los domingos
-
Los tigres
-
Sirât
-
Sorda
Mejor dirección de producción
-
Ciudad sin sueño
-
El cautivo
-
Los domingos
-
Los tigres
-
Sirât
Mejor dirección de fotografía
-
Ciudad sin sueño
-
Los domingos
-
Los tigres
-
Maspalomas
-
Sirât
Mejor cortometraje de animación
-
Buffet Paraíso
-
Carmela
-
El corto de Rubén
-
El estado del Alma
-
Gilbert
Mejor cortometraje documental
-
Disonancia
-
El santo
-
La conversación que nunca tuvimos
-
The Painter’s Room
-
Zona wow
Mejor cortometraje de ficción
-
Ángulo muerto
-
De sucre
-
El cuento de una noche de verano
-
Sexo a los 70
-
Una cabeza en la pared
Mejor diseño de vestuario
-
El cautivo
-
Gaua
-
La cena
-
Los domingos
-
Romería
Mejor dirección novel
-
Ion de Sosa por Balearic
-
Jaume Claret Muxart por Estrany Riu
-
Gemma Blaco por La furia
-
Gerard Oms por Muy lejos
-
Eva Libertad por Sorda
Mejor película de animación
-
Bella
-
Decorado
-
El tesoro de Barracuda
-
Norbert y Olivia
-
El terremoto invisible
Mejor actriz revelación
-
Nora Hernández por La cena
-
Blanca Soroa por Los domingos
-
Elvira Lara por Los domingos
-
Llúcia García por Romería
-
Miriam Garlo por Sorda
Mejor dirección de arte
-
El cautivo
-
La cena
-
Los tigres
-
Maspalomas
-
Sirât
Mejor película europea
-
Cónclave
-
La chica de la aguja
-
Unfolding
-
Un simple accidente
-
Valor sentimental
Mejor guion adaptado
-
Ciudad sin sueño
-
La buena letra
-
La cena
-
Romería
-
Sorda
Mejor guion original
-
Los domingos
-
Maspalomas
-
Sirât
-
Un fantasma en la batalla
-
Una quinta portuguesa
Mejor actor protagonista
-
Alberto San Juan por La cena
-
Miguel Garcés por Los domingos
-
Jose Ramón Soroiz por Maspalomas
-
Mario Casas por Muy lejos
-
Manolo Solo por Una quinta portuguesa
Mejor actriz protagonista
-
Ángela Cervantes por La furia
-
Patricia López Arnaiz por Los domingos
-
Antonia Zegers por Los Tortuga
-
Nora Navas por Mi amiga Eva
-
Susana Abaitua por Un fantasma en la batalla
Mejor dirección
-
Carla Simón por Romería
-
Oliver Laxe por Sirât
-
Alauda Ruiz de Azúa por Los domingos
-
Aitor Arregi y José Mari Goenaga por Maspalomas
-
Albert Serra por Tardes de soledad
Mejor película
-
La cena
-
Los domingos
-
Maspalomas
-
Sirât
-
Sorda