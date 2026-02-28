La soledad durante largos meses es uno de los retos a los que se enfrentan los pastores que suben el rebaño a las montañas. Deben hacerse cargo de cientos de animales ellos solos con la única ayuda de su perro. Si además le añadimos que el protagonista de nuestra historia no es un hombre de campo sino un urbanita que ha decidido cambiar de vida la cosa se complica aún más.

Como la realidad en numerosas ocasiones supera a la ficción, esta está buscando en la primera la inspiración. Es el caso de la directora Sophie Deraspe que se inspiró en un anuncio real para construir en su película Hasta la montaña, una coproducción entre Francia y Canadá, un bonito homenaje a los pastores que han llevado a cabo en silencio la trashumancia, una tradición milenaria.

'Hasta la montaña'.

Hasta la montaña nos cuenta la historia de Mathyas, un joven de Montreal que decide abandonar la urbe para perseguir su sueño pese a que siempre le ha parecido inalcanzable: convertirse en pastor. De esta forma, se muda a Francia, concretamente a la Provenza, donde pretende llevar una vida sencilla como pastor en contacto con la naturaleza y los animales. Pero no hay nada más cruel que la realidad, pronto descubrirá que la vida rural no tiene nada de idílico.

Tras varias experiencias negativas el joven se encontrará con una oferta peculiar, se busca un pastor con pareja. El motivo es por "su salud sexual". A través de este relato, la directora explora la dureza del mundo rural y temas tan complejos como la sexualidad y soledad de los pastores en la montaña.

'Hasta la montaña'.

El problema es que Mathyas ha llegado de Canadá solo. Sin embargo, conocerá a Élise, una funcionaria con una crisis interior que decide dejarlo todo para irse con él. Lo que comenzó como una huida, por parte de ambos, del mundo moderno se convierte en una búsqueda de sentido, libertad y pertenencia.

El frío, la soledad, las madrugadas interminables y la fragilidad económica del oficio lo enfrentan a sus propias limitaciones y dudas. La elegancia del cine francés para abordar la vida en el campo es digno de mención.

'Hasta la montaña'.

Título original: Bergers

Género: Drama costumbrista

País: Francia / Canadá

Año: 2025

Duración: 113 minutos

Dirección: Sophie Deraspe

Reparto: Félix-Antoine Duval (Mathyas), Solène Rigot (Élise), Guilaine Londez (Cécile Espiroux), Michel Benizri (Ahmed), David Ayala (Dudu), Véronique Ruggia Saura (Agnès Tellier), Younès Boucif (Nassim)

Fecha de estreno en España: 27 de febrero de 2026

Distribuidora: Surtsey Films

Puedes escuchar la entrevista que hemos mantenido con su directora donde nos habla de cómo han reaccionado a las escenas sexuales pastores en la vida real tras ver la película.

Entre las novedades de la cartelera, destaca el regreso de una de las franquicias más icónicas del género slasher, Scream, una nueva adaptación de Los Miserables, otra de Hamlet en formato anime japonés o los peligros de la IA. Los repasamos todos.

Vuelve Ghostface

Han pasado ya tres décadas desde que Scream revolucionara las salas de cine en 1996, y ahora llega Scream 7. En esta ocasión, la trama da un giro generacional, pues el objetivo del asesino Ghostface ya no es Sidney Prescott, interpretada nuevamente por Neve Campbell, sino su hija adolescente, quien tiene la misma edad que tenía la protagonista cuando comenzaron las matanzas en el pueblo de Woodsboro.

La producción de esta séptima entrega ha sido notablemente accidentada debido a diversos conflictos externos y cambios drásticos en el reparto. El punto más polémico fue el despido de la actriz mexicana Melissa Barrera, tras realizar unas declaraciones en redes sociales en las que acusaba a Israel de cometer un "genocidio". Ante esta situación, la productora actuó con firmeza para desvincularse de tales afirmaciones antisemitas. A esta salida se sumó la de Jenna Ortega y el director original, lo que obligó a Kevin Williamson, guionista histórico de la saga, a asumir la dirección para traer de vuelta a Campbell tras sus previas disputas salariales.

Título original: Scream 7

Género: Terror, Slasher

País: Estados Unidos

Año: 2026

Duración: 114 minutos

Dirección: Kevin Williamson

Reparto: Neve Campbell (Sidney Prescott), Courteney Cox (Gale Weathers), Mason Gooding (Chad Meeks-Martin), Jasmin Savoy Brown (Mindy Meeks-Martin), Roger L. Jackson (voz de Ghostface), Isabel May (Tatum Evans), Joel McHale (Mark Evans), David Arquette (Dewey Riley)

Fecha de estreno en España: 27 de febrero de 2026

Distribuidora: Paramount Pictures

¿Podemos confiar en la IA?

La ciencia ficción también tiene su espacio con La ResidencIA, una cinta francesa que plantea un futuro cercano marcado por una pandemia global. La trama se sitúa en una residencia para artistas donde la tecnología de inteligencia artificial juega un papel fundamental y perturbador. La protagonista, una escritora en pleno bloqueo creativo tras el suicidio de su hijo adolescente, se ve sometida a un asistente inteligente que resulta ser cada vez más intrusivo y dominante en su vida privada. La película reflexiona sobre si las máquinas pueden llegar a reproducir o controlar las emociones humanas en un entorno de vigilancia constante.

Título original: Dalloway

Género: Drama - Thriller

País: Francia

Año: 2025

Duración: 110 minutos

Dirección: Yann Gozlan

Reparto: Cécile de France (Clarissa Katsef), Lars Mikkelsen (Mathias Nielsen), Anna Mouglalis (Anne Dewinter), Frédéric Pierrot (Antoine), Freya Mavor (Mia White)

Fecha de estreno en España: 27 de febrero de 2026

Distribuidora: VerCine

Miserables, anime japonés y ciencia ficción española

Otra propuesta destacada es Los Miserables: El Origen, una nueva adaptación de la inmortal obra de Victor Hugo que, a diferencia de otras versiones, se centra específicamente en la parte del libro relativa al robo de los candelabros. La película profundiza en la figura de Jean Valjean y su camino de redención y bondad.

El cine español presenta esta semana dos propuestas muy diferentes entre sí: Islas e Idilia. La primera cuenta con el protagonismo de Ana Belén, quien encarna a una actriz consagrada pero en horas bajas que busca refugio en un hotel de Canarias, entablando una relación que rompe con los clichés generacionales al conocer al personaje de Manu Vega. Por su parte, Idilia se adentra en una ciencia ficción de corte intelectual y gélido, analizando el reclutamiento de niños con altas capacidades por parte de una asociación que utiliza la inteligencia artificial para moldear el futuro de la sociedad.

Finalmente, la oferta cinematográfica se completa con la curiosa adaptación de Hamlet, de William Shakespeare, trasladada al formato de anime japonés bajo el título Scarlet y dos documentales: Orwell 2+2=5, que analiza la aterradora vigencia de las advertencias de George Orwell en su novela 1984 sobre el control del pensamiento, y Epic Elvis Presley in Concert, que rescata metraje inédito de las actuaciones de Elvis en Las Vegas, ofreciendo una perspectiva renovada y espectacular para los seguidores del Rey del Rock.

Pincha en el audio para descubrir, sin spoilers, todos los detalles.