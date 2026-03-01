FlixOlé reivindica a los "cineastas malditos" como Juanma Bajo Ulloa

La restauración cinematográfica es la piedra angular de la plataforma FlixOlé, además de su extenso catálogo, para que joyas del séptimo arte perduren de la mejor forma posible en el tiempo. Este proceso de preservación permite además rescatar obras maestras del olvido mediante un meticuloso trabajo de investigación, limpieza de imagen, digitalización y corrección de color. Gracias a este esfuerzo, el patrimonio audiovisual español puede ser disfrutado por las nuevas generaciones con una nitidez superior, incluso, a la que tuvieron las cintas en el momento de su estreno original en las salas de cine.

'Arrebato', de Iván Zulueta.

Uno de los platos fuertes de la programación para este mes es el ciclo titulado Cineastas Malditos, una iniciativa que surge a raíz del estreno de las películas de los hermanos Ibarretxe. Este espacio busca reivindicar a directores que han trabajado históricamente en los márgenes de la industria, a menudo alejados del éxito comercial masivo pero poseedores de una visión creativa libre e inclasificable. Entre los nombres destacados en esta colección figuran Juanma Bajo Ulloa, con su cinta Frágil, y el legendario Iván Zulueta, autor de la película de culto Arrebato. Esta última obra es un auténtico mito del cine español, cuya influencia estética sigue vigente décadas después de su filmación.

Dentro de este mismo ciclo de autores malditos, se rescatan joyas fundamentales como Vámonos, Bárbara, dirigida por Cecilia Bartolomé y considerada una de las primeras producciones de corte feminista en la historia de España. O Embrujo, una película de 1939 dirigida por Carlos Serrano de Osma y protagonizada por las grandes figuras del folclore Lola Flores y Manolo Caracol. Esta obra destaca por emplear un lenguaje audiovisual vanguardista, profundamente influenciado por el expresionismo alemán y el surrealismo de Dalí y Buñuel. Al rescatar estos títulos, FlixOlé permite al espectador comprender la evolución de las corrientes artísticas que desafiaron la censura y las convenciones de su época.

Homenaje a Gonzalo Suárez

El otro gran eje de la programación es el merecido homenaje a Gonzalo Suárez, recientemente galardonado con el Goya de Honor. A sus 91 años, Suárez sigue siendo una figura imprescindible de nuestra cultura gracias a su inagotable ironía y lucidez mental.

'Morbo', de Gonzalo Suárez.

FlixOlé ha realizado un esfuerzo técnico titánico para restaurar títulos emblemáticos como, cuya calidad de imagen y sonido se encontraba en un estado de deterioro considerable. La plataforma ofrece ahora la oportunidad de revisar una filmografía extensa y rica que incluye obras como Remando al viento, Morbo, Epílogo o Parranda, consolidando la figura de Suárez como un autor total capaz de transitar con maestría entre la literatura y el celuloide.

Película de Oro

FlixOlé ha llevado a cabo además la restauración de El desencanto, el célebre y crudo documental de Jaime Chávarri sobre la familia Panero que cumple ahora 50 años. Esta obra será proyectada como película de oro en el próximo Festival de Málaga, subrayando su vigencia como retrato psicológico de una época.

Por otro lado, el descubrimiento del mes para los abonados es Carne de horca, una ambiciosa coproducción hispano-italiana dirigida por Ladislao Vajda. Ambientada en la majestuosa serranía de Ronda, esta cinta es ensalzada como un excelente ejemplo de cine de bandoleros, con una factura técnica y una narrativa de venganza que nada tiene que envidiar a los grandes westerns producidos en Hollywood durante la edad de oro del género.

'Carne de horca'.

En definitiva, la propuesta cultural de este mes invita a los espectadores a sumergirse en un viaje por el cine más arriesgado, personal y restaurado de nuestra historia. Desde los autores que habitaron el olvido hasta los grandes maestros consagrados, la plataforma se reafirma como el archivo digital más importante para la salvaguarda de la identidad artística nacional. Gracias a la labor de profesionales apasionados por la técnica y la historia, el espectador actual tiene a su alcance un catálogo que no solo entretiene, sino que educa sobre la riqueza y la diversidad del séptimo arte producido en España.

Pincha en el audio para escuchar la conversación completa sobre la restauración de joyas de nuestro cine.