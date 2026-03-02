La gala de los Goya no fue la única en repartir premios en el mundo del cine internacional en las últimas horas. También estuvieron los César del cine francés y los NAACP Image Awards, ceremonia dedicada a destacar lo mejor de la comunidad de color en las artes del pasado año, ya sea cine, televisión, literatura o música, en unos premios que concede la Asociación Nacional Americana para el Avance de la Gente de Color.

Y en ella, los artistas afroamericanos de Hollywood siguieron haciendo mofa del enfermo de Tourette John Davidson, que en la gala de los BAFTA profirió un insulto racista ("nigger") contra los actores Michael B. Jordan y Delroy Lindo atribuible a su enfermedad incurable.

Davidson, que más tarde afirmó sentirse terriblemente "mortificado", fue castigado severamente por la opinión pública, sin que los artistas hicieran el más mínimo esfuerzo por comprender la enfermedad.

Y, en esa línea, los Image Awards prosiguieron, con el actor estadounidense Deon Cole burlándose del enfermo de Tourette en una nueva y particular interpretación de la diversidad e inclusividad para todos que aseguran promover.

"Cualquiera que sea el medicamento que estén tomando, será mejor que dupliquen la dosis…", dijo en el escenario Cole, ante una platea de artistas afroamericanos que rompió a reír. Cole advirtió también a Richardson que no actuase igual en los Image Awards, o las consecuencias serían bien distintas, añadió ante la agradecida platea.

"Señor, antes de irnos, si hay algún hombre blanco con síndrome de Tourette entre el público, le aconsejo que le diga que mejor lea la situación esta noche, Señor. Puede que no salga como ellos creen", advirtió burlonamente.

NEW: Actor Deon Cole opens up the 2026 NAACP Image Awards with a "prayer" where he mocked John Davidson, a man with Tourette Syndrome. The room full of celebrities were heard laughing throughout the "prayer." "Whatever medicine they on, they better double up on… pic.twitter.com/4fPeINF0Bu — Collin Rugg (@CollinRugg) March 1, 2026

Davidson, presente en la gala británica por inspirar la película "I Swear" (Incontrolable), que propició el premio al mejor actor a Robert Aramayo, fue entrevistado en Variety, donde explicó que "mi mente decía: 'Esta gente ha visto la película. Sabrán que no puedo evitarlo. Sabrán que no soy yo. Precisamente por eso estamos aquí'". No fue así.

"La entrega de premios fue, sinceramente, una versión intensificada de mi vida cotidiana y la razón por la que, durante muchos períodos de mi vida, he tenido miedo de salir de casa, porque me da mucha ansiedad y nerviosismo pensar en que podría reaccionar y en la reacción de la gente", explica.

'Whilst I will never apologise for having Tourette syndrome, I will apologise for any pain, upset and misunderstanding that it may create' John Davidson MBE has thanked supporters for their 'love, support and solidarity'👇 📷: 𝘎𝘰𝘳𝘥𝘰𝘯 𝘛𝘦𝘳𝘳𝘪𝘴/𝘏𝘦𝘳𝘢𝘭𝘥 & 𝘛𝘪𝘮𝘦𝘴 pic.twitter.com/LdJ0IZ9gOZ — The Herald (@heraldscotland) March 2, 2026

En la entrevista Davidson trata de explicar cómo funciona la 'coprolalia', un rasgo de algunas personas con síndrome de Tourette, que se caracteriza por el uso involuntario de lenguaje obsceno y/o ofensivo. El activista más tarde pidió perdón a los actores y al estudio responsable de Sinners, la película que protagonizaban.

No sirvió para demasiado, y la gala de los NAACP hizo sangre en repetidas ocasiones, convirtiendo aquel momento en la espina dorsal del victimismo. El actor afroamericano Jamie Foxx arremetió en Instagram contra Davidson, activista dedicado a integrar niños afectados de la enfermedad en la sociedad, asegurando que éste realmente pensaba lo que dijo. El escarnio continuó con medios de izquierdas y artistas afroamericanos interpretando el papel de víctimas en medio de la crucifixión de Davidson, que abandonó la gala por iniciativa propia.

El director de Sinners y el actor Delroy Lindo | Cordon Press

Y en la citada gala de los Image Awards siguió siendo un tema recurrente. Delroy Lindo, uno de los damnificados por el insulto, agradeció el apoyo de su comunidad: "Es un honor estar aquí esta noche entre nuestra gente, entre tanta gente que nos ha brindado un apoyo tan increíble. Es un ejemplo clásico de cómo algo que podría haber sido muy negativo se vuelve muy positivo".

La actriz Regina Hall también siguió estirando la situación desde el escenario, repartiendo lástima y condolencias a los dos actores afectados: "Me gustaría tomarme un momento para agradecer a los dos reyes que están en esta audiencia y simplemente enviarles mucho amor".

Sinners, que recientemente hizo historia en los Óscar al ser la película con más nominaciones de su historia, se llevó 13 trofeos de 18 nominaciones, incluyendo mejor película, mejor actor (precisamente para Michael B. Jordan), entre otros.