Esta semana he tenido no pocas dudas a la hora de elegir Pillion como recomendación semanal. Esta cinta de producción británica no es apta para todos los paladares. En la Seminci, donde Pillion fue proyectada por primera vez, fue toda una sacudida emocional y visual que no dejó a nadie indiferente.

La película destaca por ser extremadamente dura y, sobre todo, sexualmente explícita. Este factor provocó que parte del público, especialmente aquel de una edad más avanzada, se sintiera profundamente incómodo ante las imágenes proyectadas en la pantalla. La crudeza de la propuesta visual de Pillion no se anda con rodeos, mostrando de forma bastante cruel y directa situaciones que desafían la sensibilidad convencional del espectador medio que acude a las salas de cine.

La trama nos sitúa ante la vida de Colin —Harry Melling—, un joven gay sencillo y bondadoso que busca afecto en un entorno que no siempre se lo pone fácil. A pesar de los ánimos constantes de su familia —y en particular de su madre— para que encuentre una pareja estable, el protagonista se siente solo. Sin embargo, todo cambia cuando en un bar conoce a un individuo fascinante e inquietante a partes iguales, interpretado por un Alexander Skarsgård que luce una presencia imponente en pantalla, marcando el ritmo de la narrativa desde su aparición.

El personaje de Skarsgård se presenta bajo una estética de cuero y chulería, encarnando a un hombre solitario que busca el sexo a través de una vertiente brutal y dominante. La relación que se establece entre ambos protagonistas navega por las procelosas aguas de la dominación y la sumisión, donde el dolor se convierte en un lenguaje compartido. El protagonista se va abriendo a todas las propuestas de este extraño, aceptando incluso las vejaciones más extremas en un ejercicio de entrega total que roza lo insoportable para el espectador.

Pincha en el vídeo para descubrir —sin spoilers— todos los detalles de Pillion que llega este 6 de marzo a los cines de toda España.