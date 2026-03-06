Hace menos de una semana, en la gala de la 40.ª edición de los Premios Goya, la Academia tiró de nostalgia ante un número redondo. Recuperaron los momentos más memorables de estos 40 años de premios, entre ellos uno de la gala de 1990. En aquella ocasión los presentadores eran Carmen Maura y Andrés Pajares. En aquel 1990 la actriz y Pedro Almodóvar tenían una relación tensa pese a haber sido su musa en sus primeros trabajos: Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón (1980), ¿Qué he hecho yo para merecer esto? (1984), La ley del deseo (1987) y Mujeres al borde de un ataque de nervios (1988).

En aquella gala Pedro Almodóvar salía al escenario y aireaba que "hace casi un año que no veo a Carmen". Tras recordarle las veces que habían estado en Berlín "promocionando mis películas y promocionándote a ti misma" y donde "te dieron un premio por Mujeres al borde de un ataque de nervios, no quiero hacerme el original pero te he traído un trozo de muro, si un muro tan espantoso ha caído, ese muro que nos separa a ti y a mí puede caer también de un momento a otro".

Durante la inauguración del Festival de Cine de Málaga, que abre con la película Calle Málaga, protagonizada por Carmen Maura, le preguntábamos por esta anécdota. En una entrevista junto a Marta Etura para esCine, Carmen Maura empieza aclarando que "mi casa estaba llena de muros de Berlín, todo el mundo te regalaba un trozo". Y nos cuenta toda la intrahistoria de aquel momento: "aquellos Goya lo hicimos Pajares y yo, que acabábamos de hacer ¡Ay, Carmela!, y me dicen: 'Oye, ¿no te importa que Pedro Almodóvar, porque estábamos mal, entregue un premio?'".

"El día antes, cuando se ensayaba, me dijeron que Pedro Almodóvar no puede venir al ensayo hoy. Pensé: Se está preparando un numerito. Estaba segura. Fue muy gracioso, la cámara de televisión estaba sobre mi cara, a ver qué reacción hacía yo. Yo fui, cogí el muro, le di un beso y me fui a mi cosa. Yo puse cara de nada. Y la gente, al día siguiente: 'Estabas a punto de llorar, estabas con una rabia por dentro...'". Pero Almodóvar habían conseguido su objetivo: "Yo sabía que iba a montar un número. ¿Y qué pasó? Que al día siguiente, porque Pedro es bueno para la publicidad, la portada de los periódicos no era... que Fernando Trueba había ganado por El sueño del mono loco sino 'Pedro con el muro y yo'".

El papel de Carmen Maura que te roba el corazón

La película Calle Málaga, con la que se inaugura el Festival de Málaga, nos presenta a María Ángeles (Carmen Maura), una española de 79 años que vive sola en Tánger, la ciudad en la que ha vivido gran parte de su vida. Todo cambia cuando su hija Clara (Marta Etura) llega desde Madrid para vender la casa, ya que el padre fallecido la había puesto a su nombre, porque tiene graves problemas económicos.

Carmen Maura en 'Calle Málaga'.

Su intención es que su madre se mude con ella a Madrid, pero la de María Ángeles es quedarse en la ciudad que la vio crecer. La directora marroquí Maryam Touzani, cuya abuela española inspiró esta historia, cuenta una historia tierna y emocional en la que María Ángeles encuentra de nuevo el amor y el deseo a los casi 80 años. Carmen Maura también nos cuenta a esCine cómo ha sido rodar una escena de sexo desnuda a su edad. Próximamente podrán escuchar la entrevista completa en los podcast de esCine cuando se estrene Calle Málaga el próximo 1 de abril.